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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti', 13 Eylül Cuma günü yayında

        'Kızılcık Şerbeti', 13 Eylül Cuma günü yayında

        SHOW TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk tanıtım izleyicilerle buluştu. Büyük beğeni toplayan dizinin yeni bölümü, 13 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 21:17 Güncelleme: 06.09.2024 - 21:19
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        13 Eylül Cuma günü yayında
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Büyük beğeni toplayan dizinin yeni bölümü, 13 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana gelecek.

        Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizinin yeni bölüm tanıtımı büyük beğeni topladı.

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        Yayınlanan tanıtımda, karakterlerin sabırsızlıkla beklenen yüzleşmelerinden ilk ipuçları ekrana geldi. Parmaklıklar ardında olan Fatih’in suçsuz olduğunu dile getirdiği tanıtımda hastaneye götürülen Görkem’in sağlık durumu merak uyandırdı.

        Doğa’nın annesine destek olmaya çalıştığı anlarda Kıvılcım’ın, Ömer’e söylediği “Ben sana ihanet ettim ama” sözleri dikkat çekti. Abdullah’ın, Ömer’den; Ünal Holding’den çekilmesini istediği tanıtıma Kıvılcım’ın; “Alev’i kaybettik” sözleri damga vurdu.

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        Alev’in vefat haberiyle yıkılan ailesi, bebek Alev’i bağrına basmak isterken Abdullah’ın kızını almaya gelmesi heyecanı doruğa taşıdı.

        Tanıtımda ayrıca sevilen oyuncu Şebnem Bozoklu, canlandırdığı Meryem karakteriyle ilk kez izleyiciyle buluştu.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', 3'üncü sezonuyla ekranda fırtınalar estirmeye devam edecek.

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        'Kızılcık Şerbeti', yeni sezonuyla 13 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...

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