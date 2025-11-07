KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

‘Kızılcık Şerbeti’nin 112'nci bölümünde; Işıl ve Leo’nun öpüşmesini gören Nilay’ın konuşmasını engelleme işi Işıl’a düşer. Onu Mustafa üzerinden korkutup manipüle ederek zaman kazanmaya çalışır. Dergi çekiminde kocasının yanında olan Doğa, ilişkilerinin düzeleceğine dair bir kez daha umutlanacaktır. Nursema eve akşam yemeğine davet ettiği arkadaşının kocasının eski sevgilisi olduğunu bilmese de diğerleri bu işten dolayı çok gerilirler. Asude devreye girme vakti geldiğine kanaat getirerek harekete geçer. Ancak Demet’in hiç de kolay lokma olmadığını kısa sürede anlar. Ömer’in cezaevi günleri devam etmektedir. Kendisinin buraya düşmesine sebep olan karısını affedemez ve onunla görüşmeyi reddeder.