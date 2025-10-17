KIZILCIK ŞERBETİ 109.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer sonunda dayanamamış ve tüm gerçekleri Kıvılcım’a itiraf etmiştir.

Artık bu ağır yükü ikisi birlikte taşıyacaktır. Ancak bu yük ilişkilerini kötü etkilemeye başlamıştır bile. Kıvılcım kabuslar görmeye başlar. Fatih’in çabaları sonucunda Doğa ile ilişkileri biraz da olsa düzelir. Bu arada Fatih, Asil ile uğraşmaya devam etmektedir. Aralarındaki olayın büyümesi sonucu Asude ve Abdullah devreye girer, bu düşmanlığı yok etmek için bir çözümleri vardır. Kendisini tehdit eden kişinin Mustafa olduğunu düşünen Işıl, ona gözdağı vermek ister. Ancak kısa bir süre sonra onun olmadığını anlayacaktır. Sevgilisinden ayrılmaya çalışan Firaz, bu işten sıyrılmanın pek de kolay olmayacağını fark eder. Doğa ve Fatih’in aralarındaki buzlar az da olsa erimişken bu sefer de Çimen yüzünden kavga ederler. Doğa kızını da alıp evi terk eder ancak büyük bir kaza yapar.