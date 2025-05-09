KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 100. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Defne’nin, Fatih’e yaklaşmaya çalışması her ne kadar Fatih tarafından reddedilse de olayın sonunu yakalayan Doğa’ya bu durumu bir türlü açıklayamaz.