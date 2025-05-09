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        Haberler Bilgi Magazin KIZILCIK ŞERBETİ 100. BÖLÜM CANLI İZLE: Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD ve kesintisiz! Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti 100. bölüm seyret

        Kızılcık Şerbeti 100. Bölüm canlı izle ekranı! Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde neler yaşanacak?

        Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler için Kızılcık Şerbeti 100. bölüm canlı izle ekranı haberimizde yer alıyor. Gold Film imzalı dizinin yeni bölüm özeti ve kareleri paylaşıldı. 100. bölümde Beril tarafından kaçırılan Sönmez'i, Kıvılcım ve Ömer bulur. Beril'in tüm bu olayları neden yaptığı ortaya çıkar, ancak Beril canına kıymıştır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz seçenekleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 12:06 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:07
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        • 1

          Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Gold Film imzalı dizinin yeni bölümünde, yaşanan olaylardan çok etkilenen Sönmez, kimseye daha fazla yük olmamak için huzurevine gitmeye karar verir. Kızılcık Şerbeti 100. bölüm canlı izle ekranı üzerinden dizinin yeni bölümünü full HD, donmadan, kesintisiz takip edebilirsiniz. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD…

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 100. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Defne’nin, Fatih’e yaklaşmaya çalışması her ne kadar Fatih tarafından reddedilse de olayın sonunu yakalayan Doğa’ya bu durumu bir türlü açıklayamaz.

        • 3

          Fatih çaresizdir. İmdadına Işıl yetişir ve usta bir düzenlemeyle gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlar.

        • 4

          Beril tarafından kaçırılan Sönmez’i, Kıvılcım ve Ömer bulur.

        • 5

          Beril’in tüm bu olayları neden yaptığı ortaya çıkar, ancak Beril canına kıymıştır.

        • 6

          Yaşanan olaylardan çok etkilenen Sönmez, kimseye daha fazla yük olmamak için huzurevine gitmeye karar verir.

        • 7

          Mustafa’nın evdeki herkese ama özellikle Nilay’a kötü davranması sonunda Nilay’ın canına tak eder. Artık o da alttan almayacaktır.

        • 8

          Işıl’ın eski sevgilisi Leo’nun ortaya çıkması Işıl’ın canını sıkar.

        • 9

          Leo hiç de iyi niyetlerle gelmemiştir.

        • 10

          Bir taraftan evde Nursema ile uğraşan Işıl için halledilmesi gereken bir durum daha oluşmuştur.

        • 11

          Onun konuşmalarını duyan Nilay’ın bunları Nursema’ya yetiştirmesi ise büyük olayların habercisi gibidir.

        • 12

          KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 100. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          KIZILCIK ŞERBETİ 100. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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