2025 vekalet ile kurban kesim bedeli ne kadar? Diyanet İşleri ve Kızılay açıkladı
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vekaletle kurban kesmek isteyen vatandaşlar, 2025 yılı kurban bağış bedellerine odaklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kızılay, bu yıl hem yurt içi hem de yurt dışı için ayrı ayrı bağış tutarlarını duyurdu. Kızılay, bağışçıların daha kolay katkı sağlayabilmesi adına taksitli ödeme seçeneğini de devreye aldı. Peki, 2025 yılı için kurban bağışı ne kadar? İşte, detaylar...
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ardından Kızılay da 2025 yılına ait vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı. Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre, bu yıl bağışçıların işlemlerini daha kolay gerçekleştirebilmesi için taksitli ödeme imkânı da sunuluyor. Peki, 2025 yılında Kızılay’a kurban bağışı yapmak isteyenler ne kadar ödeme yapacak? İşte, ödeme yöntemleri ve bağış sürecine ilişkin tüm ayrıntılar...
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2025 KIZILAY VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ KAÇ TL?
Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl vekaletle kurban kesimi bedelinin "yurt içi" ve "Filistin Gazze" kategorisi için 13 bin 250 lira, "yurt dışı" için 5 bin 250 lira olarak belirlendiğini duyurdu.
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KURBAN KESİM BEDELİ İÇİN TAKSİT İMKÂNI
Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 2025 vekâletle kurban kesim fiyatlarını açıkladı.
Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ayrıca, "Bu sene 2 ile 4 taksit şeklinde ödeme imkanlarımızı devreye aldık. Bu sene ilk defa taksit imkanımız var" şeklinde açıklamada bulundu. Yılmaz, ‘2025 yılı için kaç kişiye ulaşma hedefiniz var' sorusuna, "Biz bu sene de yurt dışında 130 bin yurt içinde Gazze ile beraber 25 bin gibi bir hedef koyduk. Bunların hazırlığını önceden yapıyoruz. Ama genelde yüzde 25'lik bir artırım payı koymuş oluyoruz. 2024 yılında da dahil olmak üzere bu artırım paylarını kullanarak gidiyoruz. O nedenle de ulaştığımız ya da ulaşacağımız kişi sayısını hedef olarak açıklamak yerine bir sonraki sene ‘ne kadar kişiye ulaştık' diye geriye dönük olarak açıklıyoruz" dedi.
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2025 DİYANET İŞLERİ VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlendiğini açıkladı.