Kızılay ihtiyaç sahibi ailelerin bayramını tatlandırıyor - AĞRI

AA

Dünyanın her yerinde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Türk Kızılay, yılın 12 ayı sıcak yemek ve gıda desteği sağladığı kentteki ihtiyaç sahibi ailelerin bayramda ağzını tatlandırmak için farklı bir çalışma yaptı.

Mahallelerde ev ev dolaşan gönüllüler, sıcak yemeklerin yanında hazırladıkları birer kilogramlık baklavaları, aralarında Afganistan ve Suriyeli ailelerinde bulunduğu ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, ramazan boyunca günlük 6 bin 350 kişiye iftarlık yemek yardımında bulunduklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelere her türlü yardımda bulunduklarını ifade eden Tatlı, şöyle konuştu:

"Ramazan ayının şükürler olsun son günlerini yaşıyoruz artık. Bugün 1250 ailemize 1250 kilogram baklava yardımında bulunduk. Kızılay Ağrı Şubesi olarak bayramlık tatlılarını dağıttık. Yemeğin yanında ailelerimize tatlı ikramında bulunuyoruz. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle insanlar bu bayramda birbirlerine gidemeyecekler, ziyaretler olamayacak. Maalesef koronavirüsün etkisiyle ramazan geçmiş yıllara göre biraz farklı ve buruk yaşanıyor. Bizlerde Kızılay olarak ailelerin ağızlarının tatlanmasını sağlamak, aile muhabbetinin içerisinde bir tatlı ve çay sohbetine dahil olmak için bir fikir olarak bunu yaptık. Biz ailelerimize sürekli yardımda bulunuyoruz ve bugünde baklava ikramında bulunduk."