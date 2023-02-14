Kızılay Koordinesindeki Beslenme Platformu depremin bayından bugüne kadar 20 Milyon Kişilik Sıcak Yemek Dağıttı

Deprem sonrası bölgeye Kızılay profesyonel ve gönüllüleri, sahada 961 profesyonel ve günlük 4.565 gönüllüsü ile çalışmalara destek veriyor. Kızılay 86 ikram aracı, 320 mobil mutfak, 33 mobil fırın, 22 sahra mutfak ve 330 diğer araçlar olmak üzere bölgede toplamda 791 araçla hizmet veriyor. Ayrıca 5 Kızılay aşevin afetzedelere düzenli olarak yemek çıkarılıyor.

Kızılay koordinesindeki Beslenme Platformu ise şimdiye kadar yaklaşık 4.5 milyon kişilik çorba, 20 milyon kişilik sıcak yemek, 22 milyon ekmek dağıttı. Ayrıca, 10 milyondan fazla ikramlık malzeme ve 15.5 milyon adet su ile 2 milyondan fazla içecek dağıtımı gerçekleştirdi.