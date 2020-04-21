21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Kışla Mahallesi Muhtarı Sinan Güneş, koronavirüs günlerinde yaptığı işlerle takdir topluyor.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre Güneş'in 7 çocuğundan biri olan SSPE hastası Sidar Güneş (21) geçen hafta fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç kız yoğun bakıma alındı.
YAŞLILARI VE İHTİYACI OLANLARI UNUTMADI
Kızının sağlığıyla ilgili zor günler geçiren Güneş, muhtarlık görevini aksatmadı. Gününün bir kısmını hastanede geçiren muhtar, günün geri kalanında ise mahallelinin ihtiyaçları için koşturuyor. Güneş, dışarı çıkamayan 65 yaş üstü veya ihtiyacı olan kişilerin pazar alışverişlerini yapıyor. Yardıma ihtiyaç duyanları tek tek tespit edip yardımına koşan Güneş "Bu benim görevim. Mahalleli beni muhtar olarak seçti. Onlara hizmet etmekten gurur duyuyorum" dedi.
SEMBOL İSİM OLMUŞTU
Muhtar Sinan Güneş, kızı Sidar ile ilgili mücadelesiyle sembol olmuştu. SSPE hastaları için verilen ithal ilaçlar o dönemde devlet tarafından karşılanmıyordu. Muhtar Güneş, sesini o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'a duyurmuştu. Erdoğan'ın talimatı üzerine, Şanlıurfa'da hastane açılışına giden dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Güneş'i çağırarak baş başa görüşmüştü. Güneş, SSPE hastalarının ailelerinin çektiği sıkıntıyı anlatmıştı. Bu görüşmeden kısa süre sonra SSPE hastalarının ithal ilaçları karşılanmaya başlandı.
SSPE HASTALIĞI NEDİR?
SSPE kızamık mikrobunun yol açtığı bir beyin hastalığıdır. Açılımı Subakut Sklorezan Panansefalit olan hastalığa kızamık geçirildikten sonra beyne yerleşen virüs neden oluyor. Virüs, hastalığın bitiminden sonraki 10 yıl içinde tekrar aktif hale geçiyor ve beyinde büyük tahribata yol açıyor. Kesin tedavisi olmayan virüsün yayılmasını geciktiren ilaçlarla hastalığın seyri yavaşlatılabiliyor.
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