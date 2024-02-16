Kızı hayatını kaybetmişti! 2. acı haber geldi!
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli motosiklette bulunan 64 yaşındaki Necla Şimşek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazadan bir gün sonra 5 Şubat'ta da kızı, 44 yaşındaki Hatice Şimşek aynı kazada yaşamını yitirmişti
Kastamonu'da yürek yakan kaza Cide ilçesinde, Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 4 Şubat'ta meydana geldi.
11 GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ
AA'da yer alan habere göre kazada yaralanan ve Cide Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Necla Şimşek (64), 11 gün süren yaşam mücadelesine rağmen kurtarılamadı.
OTOMOBİLLE ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETE ÇARPMIŞTI
Atatürk Caddesi'nde 4 Şubat'ta Cihan Ö'nün kullandığı otomobil, Hatice Şimşek (44) yönetimindeki elektrikli motosikletle çarpışmış, yaralanan motosikletteki sürücü ile annesi Necla Şimşek hastaneye kaldırılmıştı.
KAZADAN 1 GÜN SONRA KIZI ÖLMÜŞTÜ
Hatice Şimşek hastanede 5 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.
SÜRÜCÜ TUTUKLANMIŞTI
Kaçan otomobil sürücüsü, 55 yaşındaki Cihan Ö., ise polislerce yakalanmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.