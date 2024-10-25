Kızı geri dönmeyince kendisini yaktı!
Denizli'nin Kale ilçesinde, evden ayrılan kızının geri dönmek istemediğini söylemesi üzerine, pazar yerindeki kalabalığın gözü önünde kendisini yakan 42 yaşındaki baba Halil Seliz, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra vefat etti
Denizli'de olay, 19 Ekim Cumartesi günü Kale ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ilçede fırıncılık yaptığı öğrenilen, bir süredir ailevi sıkıntılar yaşadığı iddia edilen Halil Seliz (42), mahallede kurulan semt pazarında alışveriş yapan kalabalığın gözü önünde üzerine benzin döktü.
POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
İHA'da yer alan habere göre çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evden kaçan kızının geri getirilmesini isteyen Halil Seliz’i polis ekipleri ikna edemeyince eşi bölgeye çağrıldı.
KENDİSİNİ ATEŞE VERDİ
Eşinin ve polis ekiplerinin çabalarına rağmen ikna olmayan Halil Seliz, kızın eve geri dönmek istemediğini iletmesi üzerine bir kısmını içtiği ve üzerine döktüğü benzinle kendisini ateşe verdi.
7 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından önce Kale Devlet Hastanesine kaldırılan Halil Seliz, daha sonra İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Halil Seliz, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Halil Seliz’in cenazesinin cuma namazı sonrasında mahalle camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Kale Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.