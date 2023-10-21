Kocaeli'nde olay, Çayırova ilçesindeki Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi´nde (TOSB) meydana geldi.

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, aynı okulda eğitim gören lise öğrencileri, kız meselesi nedeniyle sosyal medyada tartıştıktan sonra buluştu.

Gençlerin kavgasında M.S. isimli genç, M.A.G. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi tarafından darp edilip, bıçaklandı.

Olay sonrasında hastaneye kaldırılan M.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

OLAYI KAMERAYA ÇEKTİ

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Öte yandan, gencin darp edilip, bıçaklanması ise bir başka kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; M.S.'nin 3 kişi tarafından küfredilerek feci şekilde dövüldüğü ve bıçaklandığı anlar yer aldı.