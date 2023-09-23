Ankara'nın Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi 299´uncu Sokak´ta, 17 Mayıs günü şizofreni hastası olduğu ileri sürülen hemşire Şahin Şaşırmaz (38), aynı evde yaşadığı öğretmen kardeşi Songül (33) ve Malatya'dan ziyaretlerine gelen öğretmen ağabeyi Mehmet Abbas Şaşırmaz (41) ile tartıştı.

Yaralanan Abbas Şaşırmaz kaçıp, kendi imkanlarıyla sağlık ocağına gidip yardım istedi. Şahin Şaşırmaz ise polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Şahin Şaşırmaz hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Şahin Şaşırmaz'ın 15 gün önce hırdavat dükkanından olayda kullanacağı balta ve bıçakları almak suretiyle olayı planladığı, olay tarihine kadar uzunca süre geçmesine rağmen kardeşlerini öldürme fikrinden vazgeçmediği belirtildi.

Şahin Şaşırmaz'ın, Songül Şaşırmaz'ı defalarca bıçakladıktan sonra balta ile kafasını vücudundan ayırarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürdüğü belirtildi. Abbas Şaşırmaz'ın kendi imkanlarıyla olay yerinden kaçıp, sağlık ocağına gittiği ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kapının açıldığı ifade edildi.

"BALKONDA DEFALARCA BIÇAKLADI"

Görgü tanığı P.Y., iddianamedeki ifadesinde, "Bir kadın ve bir erkek balkonda tartışmaya devam etti. Kadın 'dur, yapma ağabey' diye bağırıyordu. Erkek şahsın elinde bıçak vardı. Adam, kadını yere yatırdı ve defalarca bıçaklamaya başladı. Daha sonra bıçaklamayı bırakıp eline balta aldı. Erkek şahıs, yere doğru eğilince ne olduğunu göremedim" dedi.

AĞIR MÜEBBET VE 20 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Şahin Şaşırmaz hakkında kız kardeşi Songül Şaşırmaz'a karşı 'kardeşini tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer kardeşi Abbas Şaşırmaz'a karşı da 'kardeşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.