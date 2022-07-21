Kız kardeşini dövdü diye 15 kez bıçakladı

Kız kardeşinin erkek arkadaşını 15 yerinden bıçakladı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Özbekistan uyruklu Romishi Akmatova, kız kardeşi Dilarom Akmatova'nın erkek arkadaşının kendisini dövdüğünü söylemesi üzerine dehşet saçtı. Akmatova, konuşmaya gittiği kız kardeşinin erkek arkadaşı Türkmenistan uyruklu Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçakladı. Babayev olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Akmatova suç aleti bıçakla birlikte teslim oldu
Antalya'da Özbekistan uyruklu Romishi Akmatova (28), kız kardeşi Dilarom Akmatova'yı (22) dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı Türkmenistan uyruklu Davlet Babayev'i (25), bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 01.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Dilarom Akmatova, ağabeyi Romishi Akmatova'yı arayıp, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Davlet Babayev'in sürekli kendisini dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine Romishi Akmatova, kardeşi ve erkek arkadaşının yaşadığı adrese gitti.
15 KEZ BIÇAKLADI
Akmatova, konuşmak için Babayev'i dışarıya çağırdı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Romishi Akmatova, Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Davlet Babayev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Babayev'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
SUÇ ALETİ BIÇAKLA TESLİM OLDU
Romishi Akmatova ise, sabah saatlerinde suç aleti bıçakla teslim oldu. Gözaltına alınan Akmatova´nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Antalya'da kız kardeşini döven erkek arkadaşını 15 kez bıçakladı/kiz-kardesini-dovdu-diye-15-kez-bicakladi-3479175
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