Kız kardeşini dövdü diye 15 kez bıçakladı

DHA

Antalya'da Özbekistan uyruklu Romishi Akmatova (28), kız kardeşi Dilarom Akmatova'yı (22) dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı Türkmenistan uyruklu Davlet Babayev'i (25), bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 01.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Dilarom Akmatova, ağabeyi Romishi Akmatova'yı arayıp, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Davlet Babayev'in sürekli kendisini dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine Romishi Akmatova, kardeşi ve erkek arkadaşının yaşadığı adrese gitti.

Türkmenistan uyruklu Davlet Babayev ve Dilarom Akmatova

15 KEZ BIÇAKLADI

Akmatova, konuşmak için Babayev'i dışarıya çağırdı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Romishi Akmatova, Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Davlet Babayev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Babayev'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Türkmenistan uyruklu Davlet Babayev, olay yerinde hayatını kaybetti.

SUÇ ALETİ BIÇAKLA TESLİM OLDU

Romishi Akmatova ise, sabah saatlerinde suç aleti bıçakla teslim oldu. Gözaltına alınan Akmatova´nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.



