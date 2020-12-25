Sherlock Holmes'a taş çıkartır... Aldatıldığını böyle anladı

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ABD'de yaşadığı tahmin edilen Sam Nunn isimli genç adam, kız arkadaşının gözlerindeki yansımadan başka erkeklerle konuştuğunu anladığını iddia etti.

Dikkati sayesinde aldatıldığını anlayan Nunn, ilişkisini sonlandırdığını öne sürerken kanıtını sosyal medyadan paylaştı.

Genç adamın paylaştığı video 1 milyona yakın görüntülenme aldı.

Videoda yatakta yan yatarak telefonuna bakan kadının, bir arkadaşlık sitesinden erkek fotoğraflarına baktığı görüldü.

Paylaşımı gören internet kullanıcılarından bazıları Nunn'ın kız arkadaşını 'kalpsiz' olarak nitelendirirken, bazıları ise olayın kurgu olduğunu savundu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise daha fazla kanıt istedi.

Paylaşıma yorum atan kişiler Nunn'a videonun gerçek olup olmadığını sorduklarında ise genç adam "Evet" cevabını verdi.

Daily Mail'de yer alan habere göre Nunn'ın internet kullanıcısı Sydney Kinsch'ten ilham almış olabileceğini belirtildi. Zira 24 yaşındaki Kinsch, 4 yıllık sevgilisinin kendisini aldattığını Snapchat'teki paylaşımdan anlamıştı.

Paylaşımda otomobilin içinde olduğu görülen adamın gözlüklerindeki yansımada bir kadına ait olan bacaklar dikkat çekmişti. Genç kadın, "Sevgilinizin gözlüklerinin yansımasını kontrol edin kızlar" demişti.