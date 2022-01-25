Kıymetli madenlere ilgi artacak

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Kıymetli maden ticaretinde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Troy Kıymetli Maden, “Kıymetli Madenler 2022 Yılı Beklentileri” raporunu açıkladı. Troy Kıymetli Maden raporunda, 2022 yılında yükselen enflasyon riski karşısında yatırımcıların başta altın olmak üzere kıymetli madenlere ilgisinin artacağına dikkat çekildi. Raporda 2021 yılını yüzde 4 kayıpla kapatan kıymetli madenlerin yatırımcısını memnun etmediği hatırlatıldı. Troy Kıymetli Maden raporunda, yükselen enflasyon karşısında başta Amerika Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere küresel anlamda sıkı para politikalarına geri dönülmesiyle artacak faizlerin reel getiri sağlamaya yetmeyeceği için kıymetli madenlerin enflasyona karşı “güvenli liman” olarak 2022 yılında yeniden ön plana çıkacağı belirtildi.

KÜRESEL EFNLASYON YÜKSELİYOR

Troy Kıymetli Maden “Kıymetli Madenler 2022 Yılı Beklentileri” raporunda, altının belirsizlikler ve enflasyon riski karşısındaki “güvenli liman” rolünü 2021 yılında oynamadığına dikkat çekildi. Raporda, artan enflasyon riskine karşın altının, 2021 yılının ilk haftasında kaydettiği 1.959 dolar/ons seviyesini yıl boyunca bir daha göremediği ve yılı yüzde 4 kayıpla kapattığı hatırlatıldı. 2022 yılında altının tarihi rolüne geri dönebileceği ve 2.000 dolar/ons seviyesini yeniden aşabileceğine dikkat çekilen raporda, 2022 yılında altın fiyatlarına ilişkin beklentilere yer verildi. Raporda; “2022 küresel büyümenin geçen yıla göre yavaşlayacağı, enflasyonun artmaya devam edeceği ve buna karşın başta FED olmak üzere merkez bankalarının sıkı para politikalarına döneceği bir yıl olacak. Özellikle sıkı para politikalarına geri dönülmesi altın fiyatları üzerinden baskılayıcı bir etki yaratacak olsa da yükselen enflasyona karşın, artan faizlerin reel getiriyi artıramayacak olmasından dolayı, altın tarafındaki güçlenmenin süreceğini öngörüyoruz. Faizlerin kaçınılmaz olarak bir süre daha enflasyonun altında kalacak olması nedeniyle getiri arayışında olan yatırımcıların, altın gibi enflasyon karşısında hedge görevi üstlenmesi beklenen yatırım varlıklara ilgisinin artmasını sağlayacak. Bu ilginin de etkisiyle altının 2022 yılında öne çıkararak 2.000 dolar/ons seviyesini yeniden aşmasını sağlayabilir” ifadesine yer verildi. Diğer taraftan Rusya Ukrayna arasındaki kriz ve ABD Çin arasındaki ticaret savaşı 2022 yılı boyunca bizlerle olma ihtimali masada dururken, jeopolitik risklerden kaçınmak isteyen yatırımcıların altını tercih etmeleri beklenebilir.

GÜMÜŞE TALEP ARTIYOR

Troy Kıymetli Maden “Kıymetli Madenler 2022 Yılı Beklentileri” raporunda, gümüşün 2021 yılını yüzde 12 kayıpla kapattığı hatırlatılarak, 2022 enflasyon karşısında korunma görevini üstlenmesinin yanı sıra, özelikle endüstriyel kullanımındaki artışla birlikte gümüş için pozitif bir yıl olacağı vurgulandı. Raporda gümüşe ilginin artması beklentisinin nedenleri şöyle sıralandı; “Otomotiv endüstrisinin elektrikli araçlara yönelmesi gümüşü destekleyen bir unsur olarak öne çıkacak. Aynı zamanda güneş enerjisi gibi yeşil enerjinin de kullanım alanlarının artacak olması, gümüşü pozitif yönde etkileyecek gelişmelerden biri olacaktır. Gümüşün artan talebine karşılık, arz tarafında maden üretimindeki azalış ve geri dönüşüm oranının düşük olması, gümüşü destekleyecek unsurlar olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeler doğrultusunda gümüşün 2022 yılı içerisinde yeniden 30 dolar/ons seviyesinin üzerini çıkmasını bekliyoruz.”

HİDROJEN TEKNOLOJİSİ

Troy Kıymetli Maden “Kıymetli Madenler 2022 Yılı Beklentileri” raporunda, yıl içerisinde rekor seviyelere çıkmasına rağmen otomotiv üretiminde yaşanan yavaşlamanın da etkisiyle 2021 yılını yüzde 10’a yakın bir kayıpla kapatan platinin, 2022 yılında yatırımcısının yüzünü güldürmesi bekleniyor. Raporda ayrıca hidrojen teknolojisinin bir parçası olarak yakıt hücrelerinde kullanılan platine, 2022 yılında inovatif bir alan olan hidrojen enerjisindeki gelişmelere paralel talebin artacağının belirtildi. Troy Kıymetli Maden “Kıymetli Madenler 2022 Yılı Beklentileri” raporunda, “Otomotiv endüstrisinde, karbon salınımını azaltacak araçlar üretilirken, elektrikli araçların tek başına yetersiz kalması sebebiyle alternatif teknolojiye ihtiyaç duyulacak olmasından dolayı, hidrojen enerjisiyle çalışan çevreci araçlar bu noktada iyi bir alternatif olacaktır. Aynı zamanda diğer kıymetli madenlere göre platin ucuz kaldığı için önümüzdeki günlerde daha da öne çıkacaktır Bu gelişmeler doğrultusunda platinin 2022 yılı içerisinde yeniden 1.100 dolar/ons seviyesinin üzerini çıkmasını bekliyoruz” denildi.

Raporda, geçen yıl 3.000 dolar/ons seviyesini aşarak rekor kaydetmesine rağmen çip krizinden sert bir darbe yiyen ve yılı yüzde 19 kayıpla kapatan paladyumun, çip krizinin çözülmesi durumunda 2022 yılında hızla toparlanacağı belirtildi. Troy Kıymetli Maden “Kıymetli Madenler 2022 Yılı Beklentileri” raporunda, “2022 yıl başı itibariyle çip krizi henüz çözülmüş değilken, üreticilerin iyimser açıklamaları devam ediyor. Otomotiv endüstrisinin toparlanacağı öngörüsüyle paladyumun tekrar yükseliş trendine gireceğini ve 2.500 dolar/ons seviyesini yeniden aşma beklentimizi koruyoruz” denildi.