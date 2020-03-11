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Kıymayla yapılan kolay ve lezzetli yemek tarifleri nelerdir? Kıymalı sulu yemekler

Akla kıyma gelince ortaya muazzam bir yemek şöleni gelir. Kıyma ile çeşit çeşit lezzetli mi lezzetli yemekler yapılır.Özellikle ev hanımlarının dikkatini çeken kıyma ile yemek tarifleri nelerdir? Kıyma ile neler yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar...

11.03.2020 - 12:07 | Güncelleme: ABONE OL
Kıymayla yapılan kolay ve lezzetli yemek tarifleri nelerdir?

 Yemeklerde olmazsa olmaz dedirten kıyma ile hangi yemekler yapılır? Kıymalı yemekler nelerdir? Kıymalı sulu yemek tarifleri nedir? Sofralarımızın vazgeçilmezi kıymalı yemek tarifleri nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

KIYMAYLA NELER YAPILIR?

  • Tavada lahmacun
  • Bıt bıt çorbası
  • Pırasa yemeği
  • Karbonatlı köfte
  • Dalyan köfte
  • Beyti kebabı
  • Sulu köfte
  • Karnıyarık
  • Patlıcan musakka
  • Et köfte

KIYMAYLA YAPILAN SULU YEMEKLER

Kıymalı Sulu köfte;

3 su bardağı köftelik bulgur

2. 5 su bardağı soğuk su

2 yemek kaşığı un

250 gram az yağlı kıyma

2 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta

Kıymalı semizotu;


250 gram dana kıyma
2 bağ semizotu
1 yemek kaşığı domates salçası
2 adet domates
1 adet soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
3 su bardağı su
1 yemek kaşığı pirinç
1 çay kaşığı tuz

Kıymalı taze fasulye;

Yarım kilo taze fasulye.
1 kuru soğan.
2 diş sarımsak.
4 domates.
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
250 gram kıyma
Yarım çay bardağından biraz daha az zeytin yağı

Kıymalı patates yemeği;

4 adet patates

250 gram kıyma

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

 

KIYMALI YEMEK TARİFİ

Lahmacun; Olmazsa olmazımız lahmacun yemeği bir gelenek haline geldi.İftarda,bayramlarda,misafir ağırlamada mutlaka soframızda bulundurduğumuz Lahmacun yemeği tarifi...

Hamur İçin:

500 gram un
1/2 paket yaş maya
200 gram su
10 gram tuz


İç Harç İçin:

500 gram dana kıyma
1 adet soğan
1 diş sarımsak
1 adet domates
1 adet yeşil biber(doğranmış)
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1/2 demet maydanoz

Patlıcan musakka; Patlıcanın en çok sevilen hallerinden biri olan patlıcan musakka sofralarımızda ayrı bir renk veriyor. Lezzetli oluşuyla yedikçe insanın tekrar yiyesi geliyor. Bu lezzetli yemeğin tarifi...


4 tane orta boy çekirdeksiz patlıcan
1 tane orta boy soğan (isteğe bağlı büyük boyda olabilir)
300 gr az yağlı kıyma
3 tane yeşil köy biberi (çarliston biber de olur)
1 tane büyük boy domates
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı salça
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Kimyon
Pul biber
Sıcak su

Kıymalı Kapuska;  Özellikle Karadeniz bölgesinde çokça sevilen bu lezzetli yemeğin tarifi...


1/2 adet orta boy lahana
250 gram kıyma
1 adet soğan
1 adet havuç
3 yemek kaşığı pirinç
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
4 yemek kaşığı zeytinyağı
2,5 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

 

Karnıyarık; Herkesin çokça tükettiği,akşam yemeklerinin olmazsa olmazı karnıyarık tarifi...

6 adet orta boy patlıcan
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet büyük boy kuru soğan
2 adet yeşil biber(iç harcı için)
350 gram kıyma
2 diş sarımsak
1/2 tatlı kaşığı biber salçası
1/2 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
2 adet domates
6 adet orta boy yeşil sivri biber
1 avuç maydanoz

Köfteli hünkar beğendi;

Beğendisi için:

5-6 Adet patlıcan
1 Su bardağı un
5 Yemek kaşığı tereyağı
1 Su bardağı süt
1 Su bardağı kaşar peyniri
1 Tatlı kaşığı tuz


Köftesi için:

Yarım kilo kıyma
Köfte baharatı
1 Soğan rendesi
Galeta unu veya ekmek içi
Maydanoz


Sosu için:

10-15 adet mantar
1 Adet kuru soğan
3 Adet Domates
2 Diş sarımsak
Sıvı yağ
Kekik, kimyon, karabiber, tuz

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