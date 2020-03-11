Kıymayla yapılan kolay ve lezzetli yemek tarifleri nelerdir?

11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yemeklerde olmazsa olmaz dedirten kıyma ile hangi yemekler yapılır? Kıymalı yemekler nelerdir? Kıymalı sulu yemek tarifleri nedir? Sofralarımızın vazgeçilmezi kıymalı yemek tarifleri nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...
KIYMAYLA NELER YAPILIR?
KIYMAYLA YAPILAN SULU YEMEKLER
Kıymalı Sulu köfte;
3 su bardağı köftelik bulgur
2. 5 su bardağı soğuk su
2 yemek kaşığı un
250 gram az yağlı kıyma
2 tatlı kaşığı tuz
1 adet yumurta
Kıymalı semizotu;
250 gram dana kıyma
2 bağ semizotu
1 yemek kaşığı domates salçası
2 adet domates
1 adet soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
3 su bardağı su
1 yemek kaşığı pirinç
1 çay kaşığı tuz
Kıymalı taze fasulye;
Yarım kilo taze fasulye.
1 kuru soğan.
2 diş sarımsak.
4 domates.
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
250 gram kıyma
Yarım çay bardağından biraz daha az zeytin yağı
Kıymalı patates yemeği;
4 adet patates
250 gram kıyma
1 yemek kaşığı domates salçası
1 adet kuru soğan
3 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tutam tuz
1 tutam karabiber
KIYMALI YEMEK TARİFİ
Lahmacun; Olmazsa olmazımız lahmacun yemeği bir gelenek haline geldi.İftarda,bayramlarda,misafir ağırlamada mutlaka soframızda bulundurduğumuz Lahmacun yemeği tarifi...
Hamur İçin:
500 gram un
1/2 paket yaş maya
200 gram su
10 gram tuz
İç Harç İçin:
500 gram dana kıyma
1 adet soğan
1 diş sarımsak
1 adet domates
1 adet yeşil biber(doğranmış)
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1/2 demet maydanoz
Patlıcan musakka; Patlıcanın en çok sevilen hallerinden biri olan patlıcan musakka sofralarımızda ayrı bir renk veriyor. Lezzetli oluşuyla yedikçe insanın tekrar yiyesi geliyor. Bu lezzetli yemeğin tarifi...
4 tane orta boy çekirdeksiz patlıcan
1 tane orta boy soğan (isteğe bağlı büyük boyda olabilir)
300 gr az yağlı kıyma
3 tane yeşil köy biberi (çarliston biber de olur)
1 tane büyük boy domates
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı salça
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Kimyon
Pul biber
Sıcak su
Kıymalı Kapuska; Özellikle Karadeniz bölgesinde çokça sevilen bu lezzetli yemeğin tarifi...
1/2 adet orta boy lahana
250 gram kıyma
1 adet soğan
1 adet havuç
3 yemek kaşığı pirinç
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
4 yemek kaşığı zeytinyağı
2,5 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Karnıyarık; Herkesin çokça tükettiği,akşam yemeklerinin olmazsa olmazı karnıyarık tarifi...
6 adet orta boy patlıcan
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet büyük boy kuru soğan
2 adet yeşil biber(iç harcı için)
350 gram kıyma
2 diş sarımsak
1/2 tatlı kaşığı biber salçası
1/2 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
2 adet domates
6 adet orta boy yeşil sivri biber
1 avuç maydanoz
Köfteli hünkar beğendi;
Beğendisi için:
5-6 Adet patlıcan
1 Su bardağı un
5 Yemek kaşığı tereyağı
1 Su bardağı süt
1 Su bardağı kaşar peyniri
1 Tatlı kaşığı tuz
Köftesi için:
Yarım kilo kıyma
Köfte baharatı
1 Soğan rendesi
Galeta unu veya ekmek içi
Maydanoz
Sosu için:
10-15 adet mantar
1 Adet kuru soğan
3 Adet Domates
2 Diş sarımsak
Sıvı yağ
Kekik, kimyon, karabiber, tuz
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!