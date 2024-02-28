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        Haberler Yemek Yapma Kıyır kıyır ve tam ölçülü elmalı kurabiye nasıl yapılır? İşte pastane usulü elmalı kurabiye

        Kıyır kıyır ve tam ölçülü elmalı kurabiye nasıl yapılır? İşte pastane usulü elmalı kurabiye

        Çay ve kahve saatlerinin eşlikçisi olan kurabiyeyi evde yapmak isteyenler, farklı kurabiye tariflerini denemeye devam ediyor. Özellikle pastane usulü elmalı kurabiye tarifi en çok merak edilen tarifler arasında yer alıyor. İşte, tam ölçülü elmalı kurabiye tarifi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 12:24 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:24
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        Elmalı kurabiye nasıl yapılır?
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        Ev yapımı tatlılar her zaman özel bir yer kaplar, ancak pastane lezzetindeki elmalı kurabiyeler ev yapımı tatlılar arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Mis gibi elma kokusu ve kıyır kıyır dokusuyla, bu kurabiyeler lezzetli bir tat deneyimi sunar. İşte evde kolayca yapabileceğiniz, tam ölçülü ve pastane kalitesinde elmalı kurabiye tarifi

        Elmalı Kurabiye Tarifi

        Elmalı kurabiye tarifi kıyır kıyır olmalı ve ağızda dağılan bir formda olmalıdır. İşte evde kolayca yapabileceğiniz elmalı kurabiye tarifi

        Malzemeler:

        • 2 adet büyük boy elma
        • 1 su bardağı toz şeker
        • Yarım su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)
        • 1 adet yumurta
        • 2 su bardağı un
        • Yarım çay kaşığı kabartma tozu
        • Yarım çay kaşığı tarçın
        • Bir tutam tuz

        Yapılışı:

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        • Elmaları soyup rendeleyin. Rendelenmiş elmaları bir tencerede orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.
        • Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ile toz şekeri bir karıştırma kabında krema kıvamına gelene kadar çırpın.
        • Yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edin. Daha sonra soğuyan rendelenmiş elmayı ekleyip karıştırın.
        • Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, tarçın ve tuzu eleyin. Bu karışımı diğer karışıma ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edene kadar karıştırın.
        • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
        • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika veya kurabiyeler altın rengini alana kadar pişirin.
        • Fırından çıkan kurabiyeleri soğumaya bırakın ve servis yapın.

        Pastane Usulü Elmalı Kurabiye Tarifi

        • Elmaları soyun, çekirdeklerini çıkarın ve rendeleyin. Rendelenmiş elmaları süzgeçte suyunu süzerek bekletin.
        • Başka bir kapta oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ile toz şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın.
        • Yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edin. Ardından rendelenmiş elmaları ve isteğe bağlı olarak rendelenmiş ceviz veya fındığı ekleyin ve karıştırın.
        • Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, tarçın ve tuzu eleyin. Bu karışımı diğer karışıma ekleyin ve hamur oluşuncaya kadar karıştırın.
        • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
        • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika veya kurabiyeler altın rengini alana kadar pişirin.
        • Fırından çıkan kurabiyeleri fırından çıkarın ve tel ızgaranın üzerine alarak soğumaya bırakın.
        • Soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz.

        Pastane Usulü Elmalı Kurabiye Püf Noktaları

        • Elmaları rendelerken suyunun fazla olmamasına dikkat edin. Süzgeçte bekletip suyunu süzmek, kurabiyenin kıvamını korumasına yardımcı olur.
        • Tereyağı ve yumurta gibi malzemelerin oda sıcaklığında olması, kurabiyenin kıvamını doğru şekilde almasına yardımcı olur.
        • Unu ölçerken ölçümü tam olarak yapın. Fazla un kurabiyenin kıvamını etkileyebilir, az un ise kurabiyelerin dağılmasına sebep olabilir.
        • Hamuru yoğurduktan sonra bir süre buzdolabında dinlendirin. Böylece hamurun kıvamı daha iyi olur ve kurabiyeler daha iyi şekil alır.
        • Kurabiyelerin altın rengini alması için pişirme süresini kontrol edin. Her fırın farklı çalışabilir, bu nedenle kurabiyelerinizi dikkatle izleyin.
        • Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra tel ızgara üzerine alarak soğumaya bırakın. Bu sayede alt kısmı nemlenmez ve kıvamını korur.
        • Mümkünse taze ve kaliteli malzemeler kullanın. Taze elmaların aroması ve tadı, kurabiyenin lezzetini artırır.

        Elmalı Kurabiyenin Kıyır Kıyır Olması İçin Ne Yapılmalı?

        Elmalı kurabiyenin kıyır kıyır olması için dikkat edilmesi gereken bazı faktörler bulunmaktadır. Bunlar arasında öncelikle tarife uygun ve taze malzemelerin kullanımı önemlidir. Hamurun yoğrulması sırasında az işlem görmesi ve hamurun dinlendirilmesi, kurabiyenin kıvamının iyileşmesine ve kıyır bir dokuya sahip olmasına yardımcı olur. Ayrıca, fırında pişirme süresi ve sıcaklığının doğru ayarlanması, pişirme yüzeyinin uygun seçilmesi ve soğutma sürecinin tel ızgara üzerinde gerçekleştirilmesi de önemlidir. Tüm bu adımlara dikkat ederek, lezzetli ve kıyır kıyır elmalı kurabiyeler elde edebilirsiniz. Elmalı kurabiyede tarçın olmazsa olmaz olarak görülse de isteğe göre tarçın kullanımını değiştirebilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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