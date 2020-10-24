Kıyılardaki rekreaktif iskelelere standartlar geliyor

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Kıyı Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle kıyılarda güneşlenme, denize girme, sportif amaçlı rekreaktif iskelelerin yapımı kurallara bağlandı.
Buna göre, kıyının kum ya da çakıl olması durumunda kıyılarda güneşlenme ve denize girme amaçlı iskelelere artık izin verilmeyecek.
Ancak kıyının kayalık karakterde olması ya da kum veya çakıl olmasına rağmen denize girebilmenin, güneşlenme imkanının bulunmadığı kıyılarda rekreaktif iskele yapımına standartlar dahilinde izin verilecek.
Doğal ve fiziki nedenlerle denize girme imkanının olmadığı kıyılarda, iskele eni 3 metreyi geçemeyecek, uzunluk ise deniz derinliğine bağlı olarak bir komisyon tarafından belirlenecek. İskelelerin önünde platform oluşturulamayacak.
Rekreatif amaçlı iskelelere yolcu ve yük indirme-bindirme ve yanaşma yapılmayacak, denize girme, güneşlenme, amatör su sporları amaçları dışında kullanılamayacak.
Dolayısıyla kıyılarda düzensiz ve çarpık iskele görüntülerine izin verilmemiş olacak.
Genişliği 3 metreyi geçmeyen, platform niteliği taşımayan, iskeleler standartları sağlamaları halinde imar planı olmadan yapılabilecek.
- Dicle ve Fırat nehirlerinde kenar çizgi tespiti zorunluluğu
Öte yandan Dicle ve Fırat nehrinin ana kollarında da yargı kararına uygun şekilde Kıyı Kanunu uygulanarak, bu nehir kollarında kıyı kenar çizgisi tespiti yapılmadan imara izin verilmeyecek.
Bu kapsamda belirlenen, kıyı kenar çizgisi tespitinin yapılması zorunlu olacak yerler şöyle:
"Dicle Nehri ana kolunun Bismil İlçesi ile Türkiye-Suriye Irak sınırı arasındaki kesimi. Batman kolunun Sinan köy kavşağı ile Dicle Nehri ana kolu kavşağı arasındaki kesimi. Botan kolunun Büyükdere (Hizan Deresi) kavşağı ile Dicle Nehri ana kolu kavşağı arasındaki kesimi.
Fırat Nehri ana kolunun Keban Barajı ile Türkiye-Suriye sınırı arasındaki kesimi. Karasu kolunun Kemah ilçe merkeziyle Keban Barajı Gölü arasındaki kesimi. Murat kolunun Muş'un kuzeyindeki Karasu Deresi ile birleştiği noktayla Keban Barajı Gölü arasındaki kesimi."
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