Kıyamet filmi oyuncuları kimler? Kıyamet filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İlk çekimleri 2013'te Julian Schaffner, Jeannine Wacker ve Carmen Argenziano'nun rolünü oynadı. Film ilk olarak John Cusack ile başka sahneler eklendikten sonra 2017'de gösterime girdi.

KIYAMET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Julian Schaffner, John Cusack, Carmen Argenziano, Eileen Grubba, Jeannine Wacker

KIYAMET FİLMİ KONUSU NEDİR?

2020 yılında dünyanın en büyük robot şirketi olan VA Industries'in CEO'su Elias van Dorne, tüm savaşları sona erdirebilecek süper bilgisayarlarından biri olan, en güçlü icadı Kronos'u tanıtır. Kronos çevrimiçi olur ve insanoğlunun dünya barışı için en büyük tehdit olduğunu tespit eder. Dünyayı insan “virüsünden” temizlemek için büyük çaplı bir robot saldırısı başlatır. 97 yıl aradan sonra robot ordusunun hakimiyetinde bir avuç insan canlı kalır. Genç oğlan Andrew ve genç kız Calia, insanlığın robot zulmü altında olmadığı söylenen yeni bir dünyaya ulaşmak için olası bir ittifak oluşturur. Ancak böyle bir dünya gerçekten var mıdır? Ve bunu öğrenecek kadar uzun süre hayatta kalabilecekler midir?