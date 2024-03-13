Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kıvırcık Ali kaç yaşında öldü? Kıvırcık Ali kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

        Kıvırcık Ali kaç yaşında öldü? Kıvırcık Ali kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

        Kıvırcık Ali adıyla bilinen Türk Halk Müziği sanatçısı, birkaç yıl önce aramızdan ayrılmıştır. Şarkılarıyla binlerce kişiyi kendine hayran bırakan Ali Özütemiz, günümüzde bile yoğun olarak dinlenir. Küçük yaşlarda çobanlık ve çiftçilik ile uğraşan sanatçının biyografisi birçok kişinin ilgisini çeker. Kıvırcık Ali kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 10:18 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıvırcık Ali kaç yaşında öldü?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ali Özütemiz adına sahip sanatçı, Türk Halk Müziği camiası tarafından Kıvırcık Ali adıyla bilinir. Tokat Turhal’in bir köyünde dokuz çocuklu bir ailenin çocuğu olarak doğan sanatçı, İstanbul’a geldikten sonra düğünlerde sahne almıştır. Daha sonra arkadaşlarıyla Grup Turnalar’ı kuran şarkıcı, ilk albümünü “Gül Tükendi, Ben Tükendim” adıyla çıkarmıştır. Başarılarıyla hâlâ konuşulan sanatçı Kıvırcık Ali neden öldü? Devamı aşağıda…

        KIVIRCIK ALİ KİMDİR?

        İnternet üzerinde birçok kişi “Kıvırcık Ali kimdir?” sorusunu yoğun olarak araştırır. Kıvırcık Ali adıyla bilinen Türk Halk Müziği sanatçısının asıl adı Ali Özütemizdir. Kıvırcık Ali, 11 Ekim 1968’de doğmuş bir sanatçıdır. Turhal Tokat doğumlu Türk besteci ve şarkıcısı Ali, 1988’de Sadıman Baş ile nikâh masasına oturmuş ve çiftin bu evlilikten 2 çocuğu olmuştur. Ancak çift boşanmış ve sonrasında Kıvırcık Ali 2010’da Aslı Güven ile evlenmiştir.

        REKLAM

        KIVIRCIK ALİ NASIL ÜNLÜ OLDU?

        Ali Özütemiz, İstanbul’a gelerek düğün ve cemevlerinde şarkı söylemeye başlamıştır. Kıvırcık lakabını ise saçlarının şeklinden dolayı bu dönemlerde almıştır. 1995’de iki arkadaşıyla birlikte Grup Turna’yı kuran sanatçı, 1999’da ilk solo albümünü çıkardıktan sonra ünlü olmuştur.

        KIVIRCIK ALİ NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

        Kendine has tarzıyla bir döneme damga vurmuş sanatçının hayatıyla ilgili birçok detay hâlâ merak ediliyor. Peki Kıvırcık Ali ne zaman öldü? Başarılarıyla büyük sükse yapan Kıvırcık Ali, 11 Ocak 2011 tarihinde Büyükçekmece İstanbul’da vefat etmiştir. Sanatçının ölüm nedeni trafik kazasıdır. Büyükçekmece İstanbul’da kendi aracıyla giderken trafik kazası geçirmiş ve hayatını kaybetmiştir.

        REKLAM

        KIVIRCIK ALİ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

        En çok sorulan bir diğer soru ise “Kıvırcık Ali kaç yaşında öldü?” sorusudur. Asıl adıyla Ali Özütemiz, 11 Ocak 2011 günü kendi aracıyla kaza yapmış ve 42 yaşında hayata gözlerini yummuştur.

        KIVIRCIK ALİ KAZA NASIL OLDU?

        42 yaşındaki Özütemiz, Ankara’da TRT’de bir programa katılmak üzere Tepecik’teki evinden yola çıkmıştır. Havalimanına gitmek üzere sabah erken saatte yola çıkan sanatçı, yoldaki buzlanma ve çamur nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek hurda hâline dönen otomobilde sıkışmıştır. Kazayı fark eden çevre sakinleri araca müdahale etmeye çalışmış ve ağır yaralı olan Özütemiz, sonrasında araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılmıştır. Ağır yaralı olan Özütemiz, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştır.

        REKLAM

        KIVIRCIK ALİ DİSKOGRAFİSİ

        İşte Kıvırcık Ali’nin stüdyo albümleri;

        • 1998- Gül Tükendi, Ben Tükendim
        • 2000- Isırgan Otu
        • 2003- Düet (Arzu Şahin ile Ortak Albüm)
        • 2004- Üçüncü Gurbet
        • 2006- Geriye Dönün Seneler
        • 2008- Hepimize Yeter Dünya
        • 2011- Onbir Bir İkbinonbir / Veda

        Sanatçının derleme albümleri;

        • 2014- Hasret
        • 2017- Sevdiklerim

        Kıvırcık Ali’nin yer aldığı TV programları;

        • Bir Çift Turna- Arzu Şahin ile- Flash TV
        • Gönüller Bir Olsun- Yusuf Hayaloğlu ve sonrasında Cansu Koç ile- Kral TV

        Sanatçının ödülleri ve adaylıkları;

        • 2002- 8.Kral TV Video Müzik Ödülleri- Isırgan Otu Şarkısı- Adaylık
        • 2005- 11. Kral TV Video Müzik Ödülleri- Üçüncü Gurbet- Adaylık
        • 2007- 13. Kral TV Müzik Ödülleri- Canımın İçi- Adaylık
        • 2012- 18. Kral Müzik Ödülleri- Kazandı
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Başında içki şişesi kırmış! Öldüren af!
        Başında içki şişesi kırmış! Öldüren af!
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Sharon Stone'a tehdit içeren yanıt
        Sharon Stone'a tehdit içeren yanıt
        Almanya'da peri masalı!
        Almanya'da peri masalı!
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        Gezeravcı'dan uzaydan Kıbrıs paylaşımı
        Gezeravcı'dan uzaydan Kıbrıs paylaşımı
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        Öğrenci yurdunda silahla ölüm!
        Öğrenci yurdunda silahla ölüm!
        Jorge Jesus dünya rekoru kırdı!
        Jorge Jesus dünya rekoru kırdı!
        Isınmak için ormanı yaktı!
        Isınmak için ormanı yaktı!
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız
        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız
        Türkiye'nin batısı yağmurlu!
        Türkiye'nin batısı yağmurlu!
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        ABD Başkanlık seçimlerinde rövanş yaklaşıyor
        ABD Başkanlık seçimlerinde rövanş yaklaşıyor
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Habertürk Anasayfa