Kıvırcık Ali kaç yaşında öldü? Kıvırcık Ali kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

Kıvırcık Ali kaç yaşında öldü? Kıvırcık Ali kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

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Ali Özütemiz adına sahip sanatçı, Türk Halk Müziği camiası tarafından Kıvırcık Ali adıyla bilinir. Tokat Turhal’in bir köyünde dokuz çocuklu bir ailenin çocuğu olarak doğan sanatçı, İstanbul’a geldikten sonra düğünlerde sahne almıştır. Daha sonra arkadaşlarıyla Grup Turnalar’ı kuran şarkıcı, ilk albümünü “Gül Tükendi, Ben Tükendim” adıyla çıkarmıştır. Başarılarıyla hâlâ konuşulan sanatçı Kıvırcık Ali neden öldü? Devamı aşağıda…

KIVIRCIK ALİ KİMDİR?

İnternet üzerinde birçok kişi “Kıvırcık Ali kimdir?” sorusunu yoğun olarak araştırır. Kıvırcık Ali adıyla bilinen Türk Halk Müziği sanatçısının asıl adı Ali Özütemizdir. Kıvırcık Ali, 11 Ekim 1968’de doğmuş bir sanatçıdır. Turhal Tokat doğumlu Türk besteci ve şarkıcısı Ali, 1988’de Sadıman Baş ile nikâh masasına oturmuş ve çiftin bu evlilikten 2 çocuğu olmuştur. Ancak çift boşanmış ve sonrasında Kıvırcık Ali 2010’da Aslı Güven ile evlenmiştir.

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KIVIRCIK ALİ NASIL ÜNLÜ OLDU?

Ali Özütemiz, İstanbul’a gelerek düğün ve cemevlerinde şarkı söylemeye başlamıştır. Kıvırcık lakabını ise saçlarının şeklinden dolayı bu dönemlerde almıştır. 1995’de iki arkadaşıyla birlikte Grup Turna’yı kuran sanatçı, 1999’da ilk solo albümünü çıkardıktan sonra ünlü olmuştur.

KIVIRCIK ALİ NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

Kendine has tarzıyla bir döneme damga vurmuş sanatçının hayatıyla ilgili birçok detay hâlâ merak ediliyor. Peki Kıvırcık Ali ne zaman öldü? Başarılarıyla büyük sükse yapan Kıvırcık Ali, 11 Ocak 2011 tarihinde Büyükçekmece İstanbul’da vefat etmiştir. Sanatçının ölüm nedeni trafik kazasıdır. Büyükçekmece İstanbul’da kendi aracıyla giderken trafik kazası geçirmiş ve hayatını kaybetmiştir.

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KIVIRCIK ALİ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

En çok sorulan bir diğer soru ise “Kıvırcık Ali kaç yaşında öldü?” sorusudur. Asıl adıyla Ali Özütemiz, 11 Ocak 2011 günü kendi aracıyla kaza yapmış ve 42 yaşında hayata gözlerini yummuştur.

KIVIRCIK ALİ KAZA NASIL OLDU?

42 yaşındaki Özütemiz, Ankara’da TRT’de bir programa katılmak üzere Tepecik’teki evinden yola çıkmıştır. Havalimanına gitmek üzere sabah erken saatte yola çıkan sanatçı, yoldaki buzlanma ve çamur nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek hurda hâline dönen otomobilde sıkışmıştır. Kazayı fark eden çevre sakinleri araca müdahale etmeye çalışmış ve ağır yaralı olan Özütemiz, sonrasında araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılmıştır. Ağır yaralı olan Özütemiz, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştır.

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KIVIRCIK ALİ DİSKOGRAFİSİ

İşte Kıvırcık Ali’nin stüdyo albümleri;

1998- Gül Tükendi, Ben Tükendim

2000- Isırgan Otu

2003- Düet (Arzu Şahin ile Ortak Albüm)

2004- Üçüncü Gurbet

2006- Geriye Dönün Seneler

2008- Hepimize Yeter Dünya

2011- Onbir Bir İkbinonbir / Veda

Sanatçının derleme albümleri;

2014- Hasret

2017- Sevdiklerim

Kıvırcık Ali’nin yer aldığı TV programları;

Bir Çift Turna- Arzu Şahin ile- Flash TV

Gönüller Bir Olsun- Yusuf Hayaloğlu ve sonrasında Cansu Koç ile- Kral TV

Sanatçının ödülleri ve adaylıkları;

2002- 8.Kral TV Video Müzik Ödülleri- Isırgan Otu Şarkısı- Adaylık

2005- 11. Kral TV Video Müzik Ödülleri- Üçüncü Gurbet- Adaylık

2007- 13. Kral TV Müzik Ödülleri- Canımın İçi- Adaylık

2012- 18. Kral Müzik Ödülleri- Kazandı

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