Kıvılcım Ural: Kaan ve Teoman'ı bir araya getirelim

"KAAN VE TEOMAN'I BİR ARAYA GETİRELİM"

Eşinin basına konuşmamasıyla ilgili Kıvılcım Ural; "Kaan çocukları çok sever, onların mutlu olması için her şeyi yapar. Teoman bu ara çok konuşkan, o da bir rockstar. Kaan ve Teoman'ı bir araya getirirsek belki Kaan da açılır. O jenerasyon birbirine çok yakın, hepsi naif ve duygusal insanlar. Teoman'ın da bir kızı var. Ben Kaan’a biraz baskı yapacağım, belki ilerleyen zamanlarda o da daha konuşkan olur" diyerek güldü.