Kıvanç Tatlıtuğ’un mangal keyfi olay oldu - Magazin haberleri

Zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ bu kez de mangal yaparken çekilen videosunu yayınladı.

Tatlıtuğ'un paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

İşte ünlü oyuncuya gelen bazı yorumlar:

* Mangal yaparken bile karizmatik

* Adam tiki haşormanıyla bile yakışıklı

* Ben böyle mangal görmedim

* Kıvanç da olsan mangalı yakacaksın

* Anlık gri eşofman dönemi bitti yeşil eşofman dönemi başladı

* Kral ateşe ne gerek var avuçlarına al eti pişer o yavaş yavaş