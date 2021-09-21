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Kıvanç Tatlıtuğ: Unutamadığım bir andı - Magazin haberleri

Kıvanç Tatlıtuğ: Unutamadığım bir andı

Önceki gün gazetecilerle bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ, samimi açıklamalarda bulundu. Deniz tutkunu olan ve bir anısından bahseden ünlü oyuncu, "Doğum günümdü. Sabah denize gittim, bacağıma bir ahtapot dolandı. Çıkardım bacağımdan, biraz ileri gittim. Bir tane daha vardı. Onlarla beraber yüzdük, unutamadığım bir andı. Birlikte takıldık ve sohbet ettik" dedi

21.09.2021 - 07:37 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 2016'da stilist Başak Dizer ile Paris'te evlenen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 11 yıldır yüzü olduğu markanın yeni reklam filminde sürdürülebilir kentsel hareketliliğe dikkat çekti.

  • "EVDE KUZU BESLEDİM"

    Önceki gün muhabirlerle bir araya gelen Tatlıtuğ, çocukluğunda evde kuzu beslendiğini söyledi. Kıvanç Tatlıtuğ, "Babam eve bir gün yavru kuzu getirdi. Dördüncü kattaki evimizde ona baktık." dedi.

  • "UNUTAMADIĞIM BİR ANDI"

    Deniz tutkunu olan ve dalış yaparak zıpkınla balık avlayan oyuncu, "Doğum günümdü. Sabah denize gittim, bacağıma bir ahtapot dolandı. Çıkardım bacağımdan, biraz ileri gittim. Bir tane daha vardı. Onlarla beraber yüzdük, unutamadığım bir andı. Birlikte takıldık ve sohbet ettik." ifadelerini kullandı.

  • "BENİM ÇOCUKLUĞUM DOĞADA GEÇTİ"

    Doğayla iç içe bir hayat yaşadığını belirten Kıvanç Tatlıtuğ, "Çocukluğum doğada geçti benim. Eşimle oturmuş olduğum ev de doğanın içinde. Orman yeşil ve mavi benim hayatımın içinde..." şeklinde konuştu.

  • "AĞLAYACAKLAR"

    Ayrıca Settar Tanrıöğen'le birlikte rol alacakları "Aşıklar Bayramı" filmi için Kars'a gideceğini ifade eden Tatlıtuğ, "Son hazırlıkları güncelledik. Yarın yolculuk var. Bir baba-oğul hikayesi, dokunaklı... Ağlayacaklar." dedi.

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