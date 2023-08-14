Kıvanç Tatlıtuğ'un jetsurf hüneri
Bodrum'da tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ, Yalıkavak'ta jetsurf üzerinde hünerlerini sergiledi. Ünlü oyuncunun denizdeki keyifli anları objektiflere yansıdı
Giriş: 14.08.2023 - 07:50
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Başak Dizer ile mutlu evliliğini sürdüren ve Kurt Efe adında bir oğlu olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Bodrum tatili sürüyor.
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Ünlü oyuncu, Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı. Denize giren Tatlıtuğ, jetsurf üzerinde hünerlerini sergiledi.
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Kıvanç Tatlıtuğ, sörf tahtasının üzerinde keyifli anlar yaşadı.
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39 yaşındaki Tatlıtuğ'un o anları objektiflere böyle yansıdı.