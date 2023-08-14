Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un jetsurf hüneri - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ'un jetsurf hüneri

        Bodrum'da tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ, Yalıkavak'ta jetsurf üzerinde hünerlerini sergiledi. Ünlü oyuncunun denizdeki keyifli anları objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 07:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Başak Dizer ile mutlu evliliğini sürdüren ve Kurt Efe adında bir oğlu olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Bodrum tatili sürüyor.

        • 2

          Ünlü oyuncu, Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı. Denize giren Tatlıtuğ, jetsurf üzerinde hünerlerini sergiledi.

        • 3

          Kıvanç Tatlıtuğ, sörf tahtasının üzerinde keyifli anlar yaşadı.

        • 4

          39 yaşındaki Tatlıtuğ'un o anları objektiflere böyle yansıdı.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yüksek sıcaklık, fırtına ve yağmur uyarısı
        Yüksek sıcaklık, fırtına ve yağmur uyarısı
        Otomobilde 'ithal' büyüme
        Otomobilde 'ithal' büyüme
        GSS prim borcunda son fırsat
        GSS prim borcunda son fırsat
        "Enerji iyi oyun kötü"
        "Enerji iyi oyun kötü"
        Zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi öldü
        Zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi öldü
        Penaltı tartışması! İşte o kural
        Penaltı tartışması! İşte o kural
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        3 puan Dzeko'dan!
        3 puan Dzeko'dan!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        Üst düzey alarm
        Üst düzey alarm
        Gerginlikte doktor güvenlik eşliğinde odasından çıkarıldı
        Gerginlikte doktor güvenlik eşliğinde odasından çıkarıldı
        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
        Beşiktaş'ta stoper harekatı!
        Beşiktaş'ta stoper harekatı!
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Fenerbahçe transferi KAP'a açıkladı!
        Fenerbahçe transferi KAP'a açıkladı!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Habertürk Anasayfa