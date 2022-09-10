Tek başına alışverişte

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tatlıtuğ, bir süre mağazaları dolaşıp, yeni sezon ürünleri inceledi.

Yoğun bir telefon trafiği yaşayan ünlü oyuncunun koronavirüsten korunmak adında maske takması da dikkatlerden kaçmadı.