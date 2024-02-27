Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe tatilde
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Hong Kong'a gitti. Ünlü çift tatillerinden renkli kareleri takipçileriyle paylaştı
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Son olarak SHOW TV'de yayınlanan 'Aile'de rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle birlikte Çin'in özel idari bölgelerinden biri olan Hong Kong'a gitti.
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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, tatillerinden kesitleri takipçileriyle paylaştı.
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Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile Hong Kong sokaklarını gezdiği anları sosyal medya sayfasından yayımladı.
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Daha önce oğluyla ilgili konuşan Kıvanç Tatlıtuğ, duygularını; "Alıştım babalığa, isteyen herkese nasip etsin. Şimdi daha iyi anlıyorsun hangi şartlar altında büyüdüğünü, evlat sahibi bir insan olarak o empatiyi kurabildik. Tecrübe kazanıyoruz, her gün yeni bir şey keşfediyorsun, yeni bir şey öğreniyorsun. Şimdi bir arkadaşımızın evladı dünyaya geldi. Onu ziyarete gidiyoruz, daha anlamlı oluyor. O heyecana bambaşka bir şekilde ortak olabiliyorsun" sözleriyle dile getirmişti.