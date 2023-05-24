Kıvanç'lar yemekte

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şimdilerde SHOW TV'de ekrana gelen ve ilgiyle izlenen 'Aile' adlı dizide 'Aslan Soykan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ, Baltalimanı'ndaki bir balıkçıda objektiflere yansıdı.

Yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı ile birlikte 17.00'da geldikleri mekanda yaklaşık 6 saat vakit geçiren oyuncu, çıkışta hesabı da kendisi ödedi.

Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Tatlıtuğ ile Kasabalı, "Sonra konuşuruz, geç oldu" demekle yetindi. İkili, ardından kendilerini bekleyen otomobillere binerek, hızla oradan ayrıldı.