Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kurt Efe bebek için hastaneye ünlü yağdı. Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile ilk misafirlerini doğum yaptığı Maslak'taki özel bir hastanede kabul etti.

Alperen Duymaz, Rıza Kocaoğlu ve yeni sevgilisi Selin Işık, Tatlıtuğ ailesini tebrik etti. Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti de yakın dostlarına "Hayırlı olsun." demek için hastaneye gelenler arasındaydı.