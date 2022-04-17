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Kurt Efe Tatlıtuğ için hastaneye ünlü yağdı

Kurt Efe bebek için hastaneye ünlü yağdı

2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer çiftinin oğulları geçtiğimiz cuma günü dünyaya geldi. Kurt Efe'yi görmek için hastaneye Alperen Duymaz, Duygu Sarışın, Rıza Kocaoğlu gibi ünlü isimler ziyarette bulundu

17.04.2022 - 11:01 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Kıvanç Tatlıtuğ (38) ile Başak Dizer (45) çiftinden müjdeli haber geldi. Tatlıtuğ ve Dizer, 15 Nisan Cuma sabahı oğulları Kurt Efe'yi kucağına aldı. Çift, ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kurt Efe bebek için hastaneye ünlü yağdı. Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile ilk misafirlerini doğum yaptığı Maslak'taki özel bir hastanede kabul etti.

    Alperen Duymaz, Rıza Kocaoğlu ve yeni sevgilisi Selin Işık, Tatlıtuğ ailesini tebrik etti. Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti de yakın dostlarına "Hayırlı olsun." demek için hastaneye gelenler arasındaydı.

  • "KURT EFE ÇOK TATLI"

    Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın ise hastaneye yalnız geldi. Ulusoy'un sette olduğunu ifade eden Sarışın, bebeği soran gazetecilere, "Çok güzel, çok tatlı... Bir hayli keyifli bir anneyle bebek gördüm." dedi.

  • "MUTLULUĞUMUZ TARİFSİZ"

    Kurt Efe'nin, babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği öğrenilmişti. Babalık heyecanı yaşayan Tatlıtuğ, "Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız..." ifadelerini kullanmıştı.

    Geçtiğimiz haftalarda oğullarına 'Kurt Efe' adını koyacaklarını duyuran Dizer'in belirginleşen karnını öperken poz veren Tatlıtuğ, o anları nazar boncuğu emojisiyle Instagram'dan yayınlamıştı.

  • "BİZİM İÇİN ANISI VAR"

    Başak Dizer, "Oğlunuza neden Kurt Efe ismini koyma kararı aldınız?" sorusuna, "Biz 'Kurt Seyit ve Şura' dizisi sırasında ilişkiye başladık Kıvanç'la. Dizideki karakter ismi de hoşuma gidiyordu. Telefonumda Kıvanç, 'Kurt' diye kayıtlıydı. Dizideki lakabını biz de oğlumuza lakap olarak koymak istedik, bizim için anısı var. Yanına da Efe'yi koyduk." cevabını vermişti.

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