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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ, Fatih Terim'in doğum gününe katıldı - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ, Fatih Terim'in doğum gününe katıldı

        Fatih Terim, 70'inci doğum gününü özel bir organizasyonla kutladı. Kıvanç Tatlıtuğ da doğum gününe katılan isimler arasındaydı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 10:28 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:30
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        "Yüzümdeki çizgilerde çok anısı var"
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        Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim, 70'inci yaş gününü futbol ve sanat camiasından ünlü isimlerin katıldığı organizasyonla kutladı.

        Organizasyona Arda Turan, Gheorghe Hagi, Necati Ateş, Hasan Şaş, Ümit Davala, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ ve Rezan Epözdemir ile birçok ünlü isim katıldı.

        Kıvanç Tatlıtuğ da geceye katılan isimlerdendi. Tatlıtuğ, Terim ile bu pozunu sosyal medya sayfasından paylaştı.

        "SEVGİSİNİ HİSSETTİREN GÜZEL YÜREKLİ İNSANLARA TEŞEKKÜR EDERİM"

        Doğum günü kutlamasının ardından duygusal bir paylaşımda bulunan Fatih Terim şunları söyledi:

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        7’sinde hayal ettiklerimin ötesinde giriyorum 70’ime… Öyle büyük, öyle ulaşılmaz görünüyordu ki, meğer ihtiyacım olan inanmak ve inandığıma sıkı sıkı sarılmakmış. Değer verdiğin kadar başarıp, kazanırmışsın. Ait hissettiğin kadar çalışırmışsın. Ödediğin bedel kadar ödüllendirilirmişsin…

        Yılların ve yaşanmışlıkların, acısıyla tatlısıyla yüzümdeki çizgilerde çok anısı var.

        ‘İyi ki’ dediklerim, ‘keşke’lerimden çok.

        Beni ben yapan anama ve babama; birlikte büyüdüğüm eşime ve çocuklarıma; hayatıma anlam katarak yaşlarımı paylaştığım tüm yol arkadaşlarıma şükürler olsun.

        Sevgisini hissettiren tanıdığım tanımadığım tüm güzel yürekli insanlara ilgileri için teşekkür ederim. Hayallerimizin buluştuğu nice anlarda birlikte olmak dileğiyle…

        Demet Akbağ da bu paylaşıma "İyi ki doğmuşsun Fatih Hocam" yorumunu düştü.

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        #fatih terim
        #kıvanç tatlıtuğ

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