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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ailesi ve dostlarıyla tatilde - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ ailesi ve dostlarıyla tatilde

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen 'Aile'nin Serenay Sarıkaya ile birlikte başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, ailesi ve dostlarıyla Akyaka'da tatil yapıyor

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        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 15:31
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          Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi, Ege koylarındaki tatilini sürdürüyor.

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          Kıvanç Tatlıtuğ ailesinin yeni tatil durağı Akyaka oldu. Tatlıtuğ, Azmak Nehri'nde serinledi. Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e poz verdi.

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          Başak Dizer, "Azmak Nehri 5 dereceymiş arkadaşlar" dedi.

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          Kıvanç Tatlıtuğ ailesine yakın dostları Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı ile oğulları Can da eşlik ediyor.

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