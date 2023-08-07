Kıvanç Tatlıtuğ ailesi ve dostlarıyla tatilde
SHOW TV'nin ilgiyle izlenen 'Aile'nin Serenay Sarıkaya ile birlikte başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, ailesi ve dostlarıyla Akyaka'da tatil yapıyor
Giriş: 07.08.2023 - 15:31
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Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi, Ege koylarındaki tatilini sürdürüyor.
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Kıvanç Tatlıtuğ ailesinin yeni tatil durağı Akyaka oldu. Tatlıtuğ, Azmak Nehri'nde serinledi. Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e poz verdi.
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Başak Dizer, "Azmak Nehri 5 dereceymiş arkadaşlar" dedi.
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Kıvanç Tatlıtuğ ailesine yakın dostları Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı ile oğulları Can da eşlik ediyor.