Kıvanç Kasabalı'nın babası Niyazi Kasabalı son yolculuğuna uğurlandı

Kıvanç Kasabalı, babası Niyazi Kasabalı'yı kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, "Ailemizin büyüğü, sevgili babamız Niyazi Kasabalı, hakkın rahmetine kavuşmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Niyazi Kasabalı için Cihangir Camii'nde öğlen namazı kılındı.

Taziyeleri kabul eden Kıvanç Kasabalı, eşi Sedef Avcı ve annesi Yüksel Kasabalı, ayakta durmakta güçlük çekti.

Kıvanç Kasabalı

Cenazeye katılan Kıvanç Tatlıtuğ da aileyi ve meslektaşının 12 yaşındaki oğlu Can Kasabalı'yı ona sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Can Kasabalı

Yapımcı Kerem Çatay da cenazeye katılanlar arasındaydı.

Kerem Çatay

Kıvanç Tatlıtuğ, cenazede ailenin bir an olsun yanında ayrılmadı.

Kıvanç Kasabalı, annesi Yüksel Kasabalı ve Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Kasabalı'nın babası cenaze namazının ardından defnedildi.