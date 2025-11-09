Habertürk
        Kıvanç Kasabalı'nın babası Niyazi Kasabalı son yolculuğuna uğurlandı

        Kıvanç Kasabalı'nın babası Niyazi Kasabalı son yolculuğuna uğurlandı

        Kıvanç Kasabalı'nın babası Niyazi Kasabalı, Cihangir Camii'nde kılınan öğle namazının ardından defnedildi. Cenazeye katılan Kıvanç Tatlıtuğ da hem arkadaşını hem de oğlu Can Kasabalı'yı teselli etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 10:19 Güncelleme: 09.11.2025 - 10:19
        Babaya son veda
        Kıvanç Kasabalı, babası Niyazi Kasabalı'yı kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, "Ailemizin büyüğü, sevgili babamız Niyazi Kasabalı, hakkın rahmetine kavuşmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Niyazi Kasabalı için Cihangir Camii'nde öğlen namazı kılındı.

        Taziyeleri kabul eden Kıvanç Kasabalı, eşi Sedef Avcı ve annesi Yüksel Kasabalı, ayakta durmakta güçlük çekti.

        Kıvanç Kasabalı
        Kıvanç Kasabalı

        Cenazeye katılan Kıvanç Tatlıtuğ da aileyi ve meslektaşının 12 yaşındaki oğlu Can Kasabalı'yı ona sarılarak teselli etmeye çalıştı.

        Kıvanç Tatlıtuğ ve Can Kasabalı
        Kıvanç Tatlıtuğ ve Can Kasabalı

        Yapımcı Kerem Çatay da cenazeye katılanlar arasındaydı.

        Kerem Çatay
        Kerem Çatay

        Kıvanç Tatlıtuğ, cenazede ailenin bir an olsun yanında ayrılmadı.

        Kıvanç Kasabalı, annesi Yüksel Kasabalı ve Kıvanç Tatlıtuğ
        Kıvanç Kasabalı, annesi Yüksel Kasabalı ve Kıvanç Tatlıtuğ

        Kıvanç Kasabalı'nın babası cenaze namazının ardından defnedildi.

        #Kıvanç Kasabalı
        #Niyazi Kasabalı
        #Can Kasabalı
        #Sedef Avcı
        #kıvanç tatlıtuğ

