        Kıvanç Kasabalı'nın acı günü - Magazin haberleri

        Kıvanç Kasabalı'nın acı günü

        Kıvanç Kasabalı, babası Niyazi Kasabalı'yı kaybetti. Oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 20:09 Güncelleme: 07.11.2025 - 20:09
        Kıvanç Kasabalı'nın acı günü
        Ünlü oyuncu Kıvanç Kasabalı, baba acısıyla sarsıldı. Kasabalı, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

        Kıvanç Kasabalı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Ailemizin büyüğü, sevgili babamız Niyazi Kasabalı, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 8 Kasım 2025 Cumartesi günü Cihangir Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından kaldırılacaktır."

        Fotoğraflar: Instagram

        #Kıvanç Kasabalı

