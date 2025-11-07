Kıvanç Kasabalı'nın acı günü
Kıvanç Kasabalı, babası Niyazi Kasabalı'yı kaybetti. Oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 07.11.2025 - 20:09 Güncelleme: 07.11.2025 - 20:09
Ünlü oyuncu Kıvanç Kasabalı, baba acısıyla sarsıldı. Kasabalı, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Kıvanç Kasabalı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Ailemizin büyüğü, sevgili babamız Niyazi Kasabalı, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 8 Kasım 2025 Cumartesi günü Cihangir Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından kaldırılacaktır."
