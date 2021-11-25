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Kışlık soğan nasıl kurutulur? Kışlık soğan nasıl saklanır, kürlenir?

Kışlık soğan nasıl kurutulur? Sorusuna yanıt aranıyor. Yazdan kışa geçerken domates, biber, soğan gibi sebzeler kış için saklanma yöntemleri bulunuyor. Vatandaşlar "Kışlık soğan nasıl saklanır, kürlenir?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte kışlık soğan kürleme hakkında...

25.11.2021 - 15:35 | Güncelleme: KISAYOL

  • Kışlık soğan kuruturken keskin kokulu soğanları seçmekte fayda vardır. Hafif kokulu soğanlar iyi kürlenmez, bu nedenle soğanları kış mevsiminde kurutmak veya kürlemek istediğinde, keskin soğanlar daha iyi bir seçimdir.

    Genel bir kural olarak, hafif kokulu soğanlar genellikle oldukça büyüktür ve soyulması kolay kâğıt benzeri kabuklara sahiptir. Soğanlar kesildiğinde sulu ve halkalar oldukça kalındır.

    Keskin kokulu soğanların boyutu belirgin şekilde daha küçüktür ve genellikle sıkı kabuklara sahiptir. Kesildiğinde halkalar belirgin şekilde incedir ve gözleri sulandırır.

  • Kuru veya kürlenmiş hafif kokulu soğanlar en fazla bir veya iki ay dayanır. Buna karşılık, keskin kokulu soğan ideal koşullarda bütün kış dayanabilir. Keskin kokulu bir soğanı kestiğinde gözünü yaşlandıran kükürtlü bileşikler de çürüme sürecini yavaşlatır.

    Soğanları sıcak, korunaklı bir alanda saklamak gerekmektedir. Soğanları, 15 ila 27 santigrat derece arasında değişen sıcaklıklara sahip bir kulübe veya kilere tek bir tabaka halinde yerleştir. Soğanları bu ilk aşamada tam bir hafta boyunca kürlenmek için bırakılmalıdır. 

    Soğanları taşırken dikkatli olmalısın. Onları birbirine çok sert bir şekilde çarparsan çürüyebilirler. İlk kurutma aşamasında soğanlara dokunulmamalıdır ve soğanlar doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Soğanları güneşe maruz bırakmak eşit şekilde kurumaya engel olabilir.

  • Soğanları düz bir şekilde yerleştirerek veya üst kısımlarından bir örgü şeklinde örerek de kurutabilirsin.

    En yeni üç yaprak hariç tüm yaprakları keserek soğanları birbirine Mesela, bu kalan yaprakları, kürlenmekte olan diğer soğanların yapraklarına bağla veya ör ve kurutmayı tamamlamak için dikey olarak as.

    Yapılan araştırmalar, soğanların örülü veya düz serilmiş olmasının daha iyi veya daha kötü sonuç verdiği konusunda bir etkisinin olmadığını göstermiştir. O yüzden örgülü ya da düz serilmiş olması size kalmıştır.

  • Soğanların toplamda dört ila altı hafta bu şekilde kürlenmesine izin vermelisin.

    Soğanlar sertleşirken, sap küçüldükçe üst kısımlarını iki veya üç kez kırpmalısın. Soğanlar tamamen kürlendiğinde boyunlarının geri kalanını ve köklerinin de kes. 

    Kürleme işlemi sırasında üst kısımları iki veya üç kez, soğanlar kürlendikten/kuruduktan sonra boyun kısımlarını tamamen kes.

    Kurumanın ilk bir veya iki haftasından sonra, soğanın köklerini 6 mm olacak şekilde budamak için makas kullanılmalıdır.

  • Soğanlar serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Mesela, kış aylarında soğanları genellikle kiler ya da bodrumda tutabilirsin.

    Soğanları filelere, bir ahşap sepete veya delikli, düz bir karton kutuya koyabilirsi. Bol miktarda hava dolaşımı olması için sadece üç soğanı küçük bir alana yerleştir.

    0 santigrat derece sıcaklıkta, keskin kokulu soğanlar 6 ila 9 ay ve hafif kokulu soğanlar iki hafta ila bir ay dayanabilir.

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