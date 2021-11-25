Kuru veya kürlenmiş hafif kokulu soğanlar en fazla bir veya iki ay dayanır. Buna karşılık, keskin kokulu soğan ideal koşullarda bütün kış dayanabilir. Keskin kokulu bir soğanı kestiğinde gözünü yaşlandıran kükürtlü bileşikler de çürüme sürecini yavaşlatır.

Soğanları sıcak, korunaklı bir alanda saklamak gerekmektedir. Soğanları, 15 ila 27 santigrat derece arasında değişen sıcaklıklara sahip bir kulübe veya kilere tek bir tabaka halinde yerleştir. Soğanları bu ilk aşamada tam bir hafta boyunca kürlenmek için bırakılmalıdır.

Soğanları taşırken dikkatli olmalısın. Onları birbirine çok sert bir şekilde çarparsan çürüyebilirler. İlk kurutma aşamasında soğanlara dokunulmamalıdır ve soğanlar doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Soğanları güneşe maruz bırakmak eşit şekilde kurumaya engel olabilir.