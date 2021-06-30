Adapazarı ilçesinde 7. Komando Tugay Komutanlığına bağlı Elmas Ağa Kışlası'nda inşaat çalışması sırasında toprak göçmesi meydana geldi.

AA'nın haberine göre, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Ekipler, vücutlarının bir kısmı toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kurtarılan işçiler, sağlık ekiplerine teslim edildi.