Kışlacık pırasası coğrafi işaretle tescillendi

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Mecitözü Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, yaptığı yazılı açıklamada, Kışlacık köyünde pırasa üretiminin köklü bir geçmişe sahip olduğunu bildirdi.

Bu nedenle Mecitözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldığını belirten Nayman, incelemelerin ardından pırasanın "Kışlacık pırasası" olarak tescillendiğini aktardı.

Kışlacık pırasasının Mecitözü'nün ilk coğrafi işaret tescilli ürünü olduğuna dikkati çeken Nayman, farklı ürünlerle ilgili tescil çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Üretim şekli ve içeriğiyle Kışlacık pırasasının muadillerinden farklı olduğunun altını çizen Nayman, şunları kaydetti: "Köklü bir geçmişe sahip olan Kışlacık pırasasını, aromasının yüksek olması, gövdesinin yumuşak ve beyaz olması, toprağa gömülmesinden dolayı eğri şekilde olması ve içerdiği protein, kalsiyum, demir, magnezyum, sodyum miktarlarının yüksek olması benzerlerinden ayıran özellikleridir. Kışlacık pırasası il ve ilçe ekonomisinde ve mutfak kültüründe önemli bir yer tutan sebzelerdendir."