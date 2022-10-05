"Kıskançlık" tartışmasında karısını öldürdü

AA

Ankara'da karısını tabancayla öldüren zanlı polise teslim oldu. Cinayetin ardından evde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız tüfek ve 4 tabanca bulundu.

İddiaya göre, dün gece saatlerinde Etimesgut Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan Muzaffer Ç. (77) ve eşi Dilek Ç. (40) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

TABANCAYLA 7 KURŞUN

AA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Muzaffer Ç., kendisine hakaret ettiğini ve saldırdığını iddia ettiği eşini tabancayla 7 yerinden vurarak öldürdü.

Fotoğraf: DHA

POLİSİ ARAYIP TESLİM OLDU

Eşini öldürdükten sonra polisi arayan zanlı, teslim olmak istediğini belirtti. Eve gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Muzaffer Ç.'yi gözaltına aldı. Dilek Ç.'nin cansız bedeni, incelemenin ardından Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA TÜFEK VE TABANCA BULUNDU

Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında emniyet birimlerince çiftin evinde arama yapıldı. Muzaffer Ç.'ye ait olduğu belirlenen çok sayıda ruhsatsız tüfek ve 4 tabancaya el konuldu.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Uzun süre yurt dışında çalıştıktan sonra dönüş yaparak bir süredir Türkiye'de yaşadığı belirlenen şüphelinin, yaralama ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.