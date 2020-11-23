Düzce'de, 1'i çocuk 6 kişi evlerinde olmaları gereken saatte sokağa çıktı, yöresel oyunlarını oynayarak eğlendi.

Malatya yöresine ait olan 'Horan Tura' oyunu oynayan şahıslar, düğüm atılmış bezle birbirlerinin sırtlarına vurdu. DHA'nın haberine göre; dakikalarca birbirlerine vuran ve maske takmayan kişiler o anları sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.