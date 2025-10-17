Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Kışın enerji faturanızı düşürmek sizin elinizde! Cam ve kapı yalıtımı nasıl yapılır?

        Eviniz soğuk hava kaçağı mı yapıyor? İşte alınabilecek basit önlemler

        Kış aylarında artan ısı kaybı, hem konforunuzu azaltır hem de faturalarınızı kabartır. Neyse ki pencerelerden ve kapılardan gelen soğuk havayı durdurmak için basit ve etkili çözümler var. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 13:30 Güncelleme: 17.10.2025 - 13:30
        Enerji faturasını düşürmenin basit yolları!
        Tek camlı pencereler, kapı altları ve çerçeve boşlukları... Kışın evinizi buz gibi yapan detaylara karşı alabileceğiniz basit önlemler bu yazıda!

        KIŞ AYLARINDA CAM KAPI VE PENCERELERİ YALITMANIN YOLLARI

        Tropikal iklimlerde bile kış, günlerin kısalıp havanın serinlediği bir dönem olarak hissedilir. Bu geçiş, genellikle hoş bir serinlik sağlasa da, evinizdeki cam kapı ve pencereler üzerinde bazı olumsuz etkiler yaratabilir. Evinizi soğuk havalarda sıcak ve konforlu tutmanın en etkili yolu, pencere ve kapılarınızı iyi bir şekilde yalıtmaktır.

        HAVA BANTLARIYLA YALITIM

        Hava bantları, pencerelerden ve kapılardan sızan soğuk havayı engellemenin ekonomik yollarından biridir. Üç ana türü bulunur:

        Sıkıştırmalı Hava Bantları: Açılır kapanır pencere ve kapı kanatları için en dayanıklı çözümlerden biridir. Uzun ömürlüdür ve hava sızıntısını etkili şekilde önler.

        V Tipi Hava Bantları: Kapı veya pencere çerçevesinin kenarına uygulanarak, dışarıdan gelen soğuk havaya karşı sızdırmaz bir bariyer oluşturur.

        Köpük Hava Sızdırmazlık Şeritleri: Montajı oldukça kolaydır. Yapışkanlı tabanı sayesinde doğrudan uygulanabilir, ancak her 1 ila 3 yılda bir yenilenmeleri gerekebilir.

        KAPI SÜPÜRGELERİ VE ALT YALITIM

        Soğuk havanın evin içine girmesini önlemenin bir diğer yolu da dış kapının altına kapı süpürgesi takmaktır. Kapı kapalıyken uzunluğunu ölçerek süpürgeyi uygun boyuta getirin. Alternatif olarak, kapı yılanı adı verilen kumaş destekli borular ya da basitçe bir rulo havlu da aynı işi görebilir.

        YAPIŞKANLI KÖPÜK BANT KULLANIMI

        Soğuk havanın sızdığı alanlara uygulayabileceğiniz yapışkanlı köpük bantlar, kolay uygulanabilirliğiyle öne çıkar. Pratik bir yöntem olarak, bantları gerekli uzunlukta kesin ve hava akımı olan bölgelere dikkatlice yapıştırın.

        PENCERE FİLMİYLE YALITIM

        Pencere filmleri, streç filme benzeyen yapısıyla camların üzerine uygulanır ve ısı kaybını önemli ölçüde azaltır. Filmi yerleştirdikten sonra saç kurutma makinesiyle ısıtarak filmi cama sabitleyin. Böylece hem görünüm pürüzsüz olur hem de soğuk hava geçişi azalır.

        TERMAL PERDELERİN KULLANIMI

        Termal perdeler, pencerelerden giren soğuk havaya karşı bir başka etkili çözümdür. Perdeleri kapalı tuttuğunuzda iç mekân sıcaklığını koruyabilir, enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

        MACUNLA GEÇİCİ KAPATMA

        Pencere ve kapı çerçevelerindeki çatlakları geçici olarak macun ile kapatmak da etkili bir yöntemdir. Eğer kış boyunca pencere açmayı düşünmüyorsanız, eski boşlukları doldurup bahar geldiğinde macunu kolayca çıkarabilirsiniz.

        ÇİFT CAMLI PENCERELERİN AVANTAJI

        Çift camlı pencereler veya yalıtımlı cam üniteleri, iki cam arasında hava cepleri barındırır. Bu yapıları sayesinde ısı transferini azaltır, hem enerji verimliliği sağlar hem de dışarıdan gelen sesleri engeller. Tek camlı pencerelerde bu hava cepleri bulunmadığı için ısı kaybı daha fazladır.

        Görsel Kaynak: shutterstock

