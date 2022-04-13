Kişilik özellikleri yaşlılığı böyle etkiliyor

Bilim insanları, "özenli" insanların hafif bilişsel bozukluk yaşama riskinin daha düşük olduğunu söyledi.
AA'nın UPI internet sitesi kaynaklı haberine göre, bilim insanları, Chicago'daki Rush Memory and Aging Project'e katılan yaklaşık 2 bin kişinin karakter özelliklerini analiz etti ve "özenlilik, dışa dönüklük ve nevrotiklik" olmak üzere üç temel kişilik özelliğinin bilişsel gerilemedeki rolünü inceledi.
23 YIL BOYUNCA DEĞERLENDİRİLDİLER
1990'larda başlayan uzun süreli bir hafıza ve yaşlanma çalışmasının parçası olan araştırmada, kişilik özelliklerini ölçen standart soruları yanıtlayan katılımcıların bilişsel becerileri 23 yıl boyunca yıllık olarak değerlendirildi.
Journal of Personality and Social Psychology'de yayınlanan araştırmada, "özenli" bir kişiliğe sahip olmanın Alzheimer ve demans riskini en az yüzde 20 oranında azalttığı belirtildi.
Araştırmada, nevrotizme (duygusal dengesizlik) sahip insanların ise hafif bilişsel bozulma geliştirme riskinin daha yüksek olduğu ifade edildi.
Çalışma sırasında, özenlilik puanı yüksek veya nevrotiklik puanı düşük olan kişilerin, bilişsel bozulma geliştirme olasılığının önemli ölçüde daha düşük olduğunun gözlemlendiği, bir kişinin vicdanlılık ölçeğinde aldığı her 6 puanın bilişsel bozukluk yaşama riskini yüzde 22 azalttığı kaydedildi.
Öte yandan, nevrotiklik ölçeğindeki her 7 puan artışın bilişsel bozuklukta yüzde 12'lik bir risk artışına neden olduğu bildirildi.
SOSYAL KİŞİLER DEMANSA DAHA GEÇ YAKALANIYOR
Araştırmanın yazarları, daha dışa dönük ve sosyal olan kişilerin, demans hastalığına yakalanmadan bir yıl daha yaşadığını ifade etti.
Northwestern Üniversitesinden araştırmayı yöneten Tomiko Yoneda, "Kişilik özellikleri, bireyin kalıcı düşünme, hissetme ve davranış kalıplarını yansıtır. Örneğin, özen seviyesi yüksek olan insanlar, iyi yemek yemeye, egzersiz yapmaya ve diğer sağlıklı davranışlarda bulunmaya meyillidir ve sigara içmek gibi risklerden kaçınır" dedi.
Yoneda, öte yandan, nevrotiklik ölçeği yüksek olan kişilerin kaygı, depresyon ve duygusal dengesizlik ile başa çıkmak için genellikle "sağlıksız yöntemler"e başvurduğunu söyledi.
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