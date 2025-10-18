Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Kış mevsiminde eklem ağrısına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek doğal çözümler

        Kış mevsiminde eklem ağrısına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek doğal çözümler

        Uzmanlar, soğuk hava, düşük güneş ışığı ve azalan hareketliliğin, eklem rahatsızlıklarını tetiklediğini söylüyor. Peki, ağrıyı azaltmak için neler yapılabilir? İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz öneriler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 08:30 Güncelleme: 18.10.2025 - 08:30
        Kışın eklem ağrısına ne iyi gelir?
        Dizleriniz, bilekleriniz ya da kalçalarınız kışın daha fazla mı ağrıyor? Sebep sadece soğuk değil; düşük barometrik basınç, D vitamini eksikliği ve hareketsizlik gibi birçok faktör bu şikâyetleri artırabilir. Kış ağrılarını hafifletmek için alabileceğiniz önlemler burada.

        FİBROMİYALJİ VE ARTRİT: KIŞ AYLARINDA AĞRILAR NEDEN ARTAR?

        Fibromiyalji ve artrit, dünya genelinde milyonlarca insanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, kronik ağrıya neden olan iki önemli sağlık sorunudur. Her iki hastalık da farklı mekanizmalarla ortaya çıksa da, soğuk hava koşulları, stres, genetik yatkınlık ve çevresel faktörler gibi çeşitli etkenlerle semptomları tetiklenebilir.

        Kış aylarında düşen sıcaklıklar, artan nem oranı ve değişken hava koşulları, özellikle kas-iskelet sistemi hastalıklarıyla mücadele eden bireylerde şikâyetlerin artmasına neden olabilir. Fibromiyalji ve artrit hastalarının büyük bir bölümü, soğuk havalarda ağrılarının belirgin şekilde arttığını ifade eder.

        SOĞUK HAVALARIN EKLEM SAĞLIĞINA ETKİSİ

        Kış aylarında ağrıların artmasının arkasında birçok fizyolojik ve çevresel faktör yer alır:

        Barometrik Basınç Değişimleri: Soğuk havalarda barometrik basınç düşer. Bu durum, sinovyal sıvı üzerinde etkili olarak eklemlerdeki basıncı artırabilir ve çevre dokularda şişlik ile sertliğe neden olabilir.

        Azalan Fiziksel Aktivite: Kış mevsiminde insanlar genellikle daha az hareket eder. Hareketsizlik, kasların zayıflamasına ve eklemlerin sertleşmesine zemin hazırlar.

        D Vitamini Eksikliği: Güneş ışığının azalması, D vitamini seviyelerinin düşmesine yol açabilir. Bu durum, bağışıklık sistemini ve kemik sağlığını etkileyerek ağrılarda artışa neden olabilir.

        Dehidrasyon (Sıvı Kaybı): Soğuk havalarda susuzluk hissi azaldığı için yeterince su içilmez. Bu da eklem sıvısının azalmasına ve sürtünmenin artmasına neden olabilir.

        Ağrı Reseptörlerinin Hassaslaşması: Düşük sıcaklık, sinir uçlarının hassasiyetini artırarak ağrının daha şiddetli hissedilmesine neden olabilir.

        Kan Dolaşımının Yavaşlaması: Soğuk havalarda damarlar büzüşür, bu da kas ve eklemlere yeterli oksijen ve besin maddesi ulaşmasını engeller. Sonuç olarak, kaslar sertleşir ve ağrı oluşabilir.

        FİBROMİYALJİ NEDİR?

        Fibromiyalji, özellikle kadınlarda yaygın olarak görülen, vücudun farklı bölgelerinde kronik ağrı, yorgunluk, uyku bozuklukları ve bilişsel sorunlarla seyreden bir rahatsızlıktır. İnflamatuvar veya otoimmün bir hastalık değildir. Merkezi sinir sistemini etkileyerek ağrıya karşı duyarlılığı artırır.

        Yaygın belirtileri:

        - Yaygın vücut ağrısı ve hassas noktalar

        - Şiddetli yorgunluk

        - Uyku problemleri

        - Konsantrasyon ve hafıza sorunları (beyin sisi)

        - Sindirim sorunları (IBS, mide yanması)

        - Baş ağrıları, çene ağrısı

        - Ruh hali bozuklukları (depresyon, anksiyete)

        - Karıncalanma, uyuşma, huzursuz bacak sendromu

        - Soğuğa karşı aşırı duyarlılık

        ARTRİT NEDİR?

        Artrit, bir veya birden fazla eklemde ağrı, şişlik ve sertlik gibi belirtilerle seyreden bir hastalıktır. En yaygın türleri osteoartrit ve romatoid artrittir. Nedenleri hastalığın türüne göre değişiklik gösterebilir; kıkırdak aşınması, otoimmün tepkiler, enfeksiyonlar veya genetik faktörler rol oynayabilir.

        Yaygın artrit belirtileri:

        - Eklem ağrısı ve hassasiyeti

        - Şişlik ve iltihap

        - Hareket kısıtlılığı

        - Kas zayıflığı

        - Eklemde sıcaklık ve renk değişimi

        - Günlük aktivitelerde zorluk

        KIŞIN EKLEM AĞRILARINI TETİKLEYEN DİĞER FAKTÖRLER

        Kış mevsiminde vücut, ısıyı korumak için kan akışını cilt yüzeyinden iç organlara yönlendirir. Bu durum kasların titremesine, metabolizmanın hızlanmasına ve ağrı eşiğinin düşmesine neden olabilir. Aynı zamanda kış, grip ve enfeksiyon gibi başka sağlık sorunlarının da yaygınlaştığı bir dönemdir. Tüm bu etkenler, eklem sağlığını dolaylı yoldan etkileyebilir.

        SOĞUK HAVADA EKLEM AĞRISINI AZALTMAK İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER

        Kış aylarında artan ağrılarla başa çıkmak için bazı doğal yöntemler yardımcı olabilir:

        SICAK TUTMA VE DOĞRU GİYİM

        - Vücut ısısını korumak için termal, yünlü kıyafetler tercih edin.

        - Eldiven, kalın çorap, bot gibi koruyucu giysiler kullanın.

        - El ısıtıcıları ve sıcak su torbaları faydalı olabilir.

        ISI TERAPİSİ

        - Sıcak su torbası, ısıtma yastığı veya kızılötesi sauna ile kasları gevşetebilirsiniz.

        - Sıcak duşlar ve banyo da kasların rahatlamasına katkı sağlar.

        EVDE UYGULANABİLECEK DOĞAL ÇÖZÜMLER

        Bitkisel Yağlarla Masaj: Lavanta, zencefil, okaliptüs gibi doğal yağlar ağrı kesici etki gösterebilir.

        Bitki Çayları: Zencefil, papatya veya melisa çayı stresi azaltarak semptomları hafifletebilir.

        Akupunktur: Bazı bireylerde fibromiyalji ve artrit semptomlarını azaltabilir.

        Sıcak Kompres: Eklemleri rahatlatmak için düzenli olarak uygulanabilir.

        KİLO KONTROLÜ VE EGZERSİZ

        Fazla kilolar eklemlere binen yükü artırır. Dengeli beslenme ve düzenli egzersizle kilo kontrolü sağlamak önemlidir.

        Düşük etkili egzersizler (yüzme, yoga, yürüyüş) eklem sağlığını destekler.

        Fibromiyalji ve artrit, kış aylarında soğuk hava ve çevresel etkenlerin etkisiyle daha şiddetli hale gelebilir. Ancak yaşam tarzında yapılacak bazı değişikliklerle bu hastalıkların semptomları hafifletilebilir.

        Sıcak tutmak, düzenli egzersiz yapmak, yeterli su tüketmek, beslenmeye dikkat etmek ve doğal yöntemlerden faydalanmak, bu dönemi daha konforlu geçirmenize yardımcı olabilir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

