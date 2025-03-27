Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? 2025 Kış lastiği uygulaması bitiş tarihi
Kış aylarında güvenli sürüş sağlamak amacıyla zorunlu tutulan kış lastiği uygulaması, havaların ısınmasıyla birlikte sona eriyor. Bu yıl, uygulamanın bitiş tarihi Ramazan Bayramı'na denk geldiği için lastikçiler, yoğunluk yaşanmaması adına sürücüleri uyarıyor. Peki, 2025 kış lastiği uygulaması ne zaman sona eriyor? İşte, detaylar...
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Her yıl 1 Aralık’ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının bu sene için sonuna geliniyor. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için geçerli olan uygulamanın bitiş tarihi, Ramazan Bayramı ile aynı günlere denk geliyor. Lastikçiler, sürücülerin yoğunluktan etkilenmemesi için değişim işlemlerini son ana bırakmamaları gerektiğini belirterek, kış mevsiminden çıkan araçların bakım ve kontrollerinin ihmal edilmemesi konusunda uyarıyor. Peki, 2025 kış lastiği uygulaması ne zaman sona eriyor? İşte detaylar…
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KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.
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KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.
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KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.
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Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.
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KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
Kış lastiği taktırmama cezası, yeniden değerleme oranıyla birlikte 2025 yılı için 4 bin 69 TL'den, 5 bin 856 TL'ye yükseldi.
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