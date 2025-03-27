Her yıl 1 Aralık’ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının bu sene için sonuna geliniyor. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için geçerli olan uygulamanın bitiş tarihi, Ramazan Bayramı ile aynı günlere denk geliyor. Lastikçiler, sürücülerin yoğunluktan etkilenmemesi için değişim işlemlerini son ana bırakmamaları gerektiğini belirterek, kış mevsiminden çıkan araçların bakım ve kontrollerinin ihmal edilmemesi konusunda uyarıyor. Peki, 2025 kış lastiği uygulaması ne zaman sona eriyor? İşte detaylar…