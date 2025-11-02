Her yıl 1 Aralık’ta yürürlüğe girip 1 Nisan’da sona eren kış lastiği zorunluluğu, bu yıl hava sıcaklıklarının erken düşmesi nedeniyle erkene alındı. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte uygulama süresi 4 aydan 5 aya çıkarıldı. Peki, bu yıl kış lastiği takma zorunluluğu hangi tarihler arasında geçerli olacak, hangi araçları kapsayacak ve kurala uymayan sürücüler hangi cezalarla karşılaşacak? İşte, kış lastiğiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...