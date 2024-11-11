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        Haberler Bilgi Gündem Kış lastiği ne zaman hangi aylar arasında takılır, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Arabaya ne zaman kış lastiği takmak gerekir?

        Kış lastiği ne zaman takılır, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

        Kış aylarında güvenli yolculuğu sağlamak amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından zorunlu tutulan kış lastiği uygulaması başlamak üzere. 4 ay sürecek uygulamada, lastik takmayan sürücüler 5 bin 856 TL ceza ödeyecek. Peki, kış lastiği ne zaman takılır, hangi aylarda kullanılır? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 13:03 Güncelleme: 11.11.2024 - 13:04
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        • 1

          Kış mevsimine girmeye az bir zaman kala araç sahipleri için kış lastiği gündeme geldi. Kışın kar ve yağmurlu zemine güçlü bir şekilde tutunarak, güvenli yolculuğu sağlayan kış lastikleri, araç sahipleri için zorunlu bir uygulama. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

        • 2

          KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

          Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.

        • 3

          Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.

        • 4

          KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

          Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

        • 5

          Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

          Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

        • 6

          KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

          Kış lastiği taktırmama cezası, yeniden değerleme oranıyla birlikte 2025 yılı için 4 bin 69 TL'den, 5 bin 856 TL'ye yükseldi.

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