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Üst solunum yolu hastalıkları, soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklardan korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini hatırlatan Diyetisyen Sibel Mumcu, “Tedavide mutlaka uzman bir doktor takibi gerekirken, bağışıklık sistemini güçlendirmek için destek de şarttır. Bunun için ise yeterli ve dengeli beslenme düzeni esastır. Beslenmeye ek olarak bitki çayı tüketimi de bağışıklığın güçlendirilmesine katkı sağlar” açıklamasında bulundu.
BİTKİ ÇAYLARI DOĞRU TÜKETİLDİĞİNDE FAYDALI
Bitki çaylarının amacına göre doğu bitkilerin kullanılarak hazırlanmasının önemli olduğunu belirten Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Çünkü biliyoruz ki bitkilerin doğal yapısında, yararlı olduğu kadar zararlı bileşikler de var ve doğru hazırlanarak uygun dozlarda tüketildiklerinde faydalı olurlar. Özellikle kronik bir rahatsızlık nedeniyle düzenli ilaç kullananlar bitki çaylarına başvurmadan önce mutlaka doktoruna danışmalı” dedi.
BİTKİ ÇAYLARI KARANFİL, TARÇIN VE BALLA TATLANDIRILABİLİR
Kış aylarında en çok tercih edilen çayların ise başta ıhlamur ve zencefil olmak üzere kuşburnu, elma, papatya çayları gibi çaylarının olduğunu söyleyen Sibel Mumcu, “Çayları tatlandırmak için limon, karanfil, tarçın, bal gibi tatlandırıcılar kullanılabilir” önerisinde bulunarak, bitki çaylarının faydalarını sıraladı: "Kuşburnu, en çok C vitamini içeren meyvelerden biridir. Ayrıca B vitaminleri, potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller ve meyve asitleri içerir. C vitamini enfeksiyon ve soğuk algınlığına karşı vücudu güçlendirir. B vitaminleri enerji metabolizmasını düzenler, içerdiği meyve asitleri sindirim sistemine faydalıdır.
Zencefil, soğuk algınlığının tedavisinde sıklıkla kullanılan bir bitkidir. Zencefil çayının burun tıkanıklığını giderdiği bilinmektedir. Terlemeye neden olduğu için toksin atıcı özelliği olan zencefil, aromatik yağlar açısından da zengindir. Manganez, magnezyum, fosfor, kalsiyum C vitamini ve demir içerir. Hazımsızlık ve bulantı gibi mide rahatsızlıklarına da iyi gelir.
Kış aylarının en sağlıklı meyvelerinden biri de elmadır. İçeriğindeki antioksidan vitaminler ve flavanoidler sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Lifli yapısı sayesinde hazımsızlık sorunlarına iyi gelir.
Boğaz ağrısı sorununu hafifleterek öksürüğe iyi gelen papatya çayı ise aynı zamanda strese iyi gelen ve sakinleştirici etkiler de gösterir.
Ihlamur, güçlü antioksidan bileşikler içerir. Bu nedenle soğuk algınlığı, nezle ve gribal enfeksiyonların destek tedavisinde tercih edilir. Ihlamur çayının buharı burun tıkanıklığını açar, sıcak çayı ise boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi gelir. Ihlamura bal ve limon eklenebilir. Limon ile tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Üşütmeden kaynaklanan öksürüğe karşı iyi gelir. Stresi azaltıcı etkisi bulunan ıhlamur çayı, sinirleri yatıştırır ve uykuya geçişi kolaylaştırır."
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