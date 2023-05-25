Kış Ayları Neler? Kış Mevsimi Ne Zaman Başlar ve Ne Zaman Biter?

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23 Eylül’den itibaren güneş ışınları güney yarım küreye dik açıyla düşecek, dolayısıyla yaz mevsimi yaşanmaya başlayacaktır. 23 Eylül kuzey yarım küre için sonbahar mevsiminin başlangıcı, kışın habercisidir. 21 Mart ile 21 Ocak arasındaki aylar ise kuzey yarım kürede kış mevsiminin yaşandığı aylardır. Kış mevsimi ne zaman başlar ve ne zaman biter? Kış ayları nelerdir? Hangi aylar vardır? Kış mevsiminde toplam kaç ay var ve aylarının isimleri nelerdir? İşte, detaylar.

Kış Ayları Neler?

Kış ayları güney ve kuzey küre için farklılaşmaktadır. Ülkemiz kuzey yarım kürede yer almaktadır. Bu sebeple güney yarım kürede kış başlangıcı ülkemiz için yaz başlangıcıdır. Dünya geoit bir yapıya sahip olduğundan dolayı ekvator bölgesi kış mevsimi yaşamamaktadır. Danimarka, İzlanda, Alaska’da genellikle kış mevsimi hâkimdir. Ülkemiz bu konuda çok şanslıdır. Çünkü 4 mevsimi de eşit aralıklarla yaşar. Ülkemizde kış ayının başlangıcı Aralık ayıdır ve kış mevsimi Şubat sonuna kadar devam eder.

Kış Mevsimi Ne Zaman Başlar?

Ülkemizde mevsim başlangıçları tüm iller için aynı olsa da hissedilen soğukluk için aynı şeyi ne yazık ki söyleyemeyeceğiz. Bölgeler arası soğukluk farkları oluşmaktadır. Erzurum bölgesinde yaşayanlar Nisan sonuna kadar soğukluğu hissetmeye devam ederken Adana ilimizde Mart ayıyla birlikte havalar ısınmaya başlar. Kuzey yarım kürede kış mevsimi 21 Aralık tarihinde başlar, 20 Mart tarihinde son bulur.

Kış Ne Zaman Biter?

Kış bitimi bulunulan yarım küreye bağlı olarak farklılaşmaktadır. Güney yarım kürede kış mevsimi 21 Haziran’da başlayıp 23 Eylül’de son bulur. Kuzey yarım kürede kış mevsimi 21 Aralık’ta başlar 21 Mart’ta biter.

Kış Mevsiminde Hangi Aylar Var?

Dört mevsimden biri olan kış mevsimi soğukluğun bariz olarak hissettirdiği aylardan oluşmaktadır. Kış mevsimi kuzey yarım kürede Aralık, Ocak ve Şubat aylarından oluşur. Güney yarım kürede Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları kış mevsimine denk gelir.

Kış Mevsiminde Toplam Kaç Ay Var?

Kış mevsiminde hem güney hem kuzey kürede toplam üç ay vardır. Kış mevsimi için güney yarım küre Haziran, Temmuz ve Ağustos, kuzey yarım küre ise Aralık, Ocak ve Şubat aylarından oluşur.

Kış Mevsimi Ayları İsimleri?

Kış mevsimi en düşük sıcaklığa sahip üç takvim ayını temsil etmektedir. Kış mevsimi isimleri kuzey yarım kürede Aralık, Ocak, Şubat’tır. Güney yarım küre için ise Haziran, Temmuz ve Ağustos’tur.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut