Kırşehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kırşehir'de husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Kırşehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kılıçözü Sanayi Sitesi yakınlarında karşılaşan ve husumetli oldukları ileri sürülen iki arkadaş grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
AA'nın haberine göre; kavgada tabancayla vurulan M.İ. ve R.Ö. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.İ, yaşamını yitirdi. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.