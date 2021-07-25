Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelen açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur." denildi.

KİRPİ ARACI NEDİR?

BMC Kirpi, BMC tarafından üretilen Türk yapımı bir askeri araçtır. Araç adını korunması yönüyle kirpiden almaktadır. Tasarım ve üretim amacı mayına karşı dayanıklı zırhlı personel taşıyıcı olan ve MRAP kategorisinde bulunan aracın başlıca kullanıcısı Türk Silahlı Kuvvetleridir.

KİRPİ ARACI ÖZELLİKLERİ NELER?

Tasarımcı: BMC

Çeşidi: Zırhlı personel taşıyıcı

Zırhı: Stanag 4569 Level 3 (MRAP)

Ana silahı: 7.62 veya 12.7 mm Makineli silah