Deniz Uğur, Sadri karakterinin karısı Azra'yı canlandıracak. Kısa bir süre önce Erdinç Gülner ile evlenen Deniz uğur son olarak Zalim İstanbul dizisinde rol almıştı.

Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Banu Kiremitçi'nin senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Başrolünde Binnur Kaya'nın rol aldığı diziye bu hafta Deniz Uğur katılacak. Uzun süredir hikayesinin ele alındığı Sadri karakterinin sık sık bahsettiği Azra karakterini Deniz Uğur canlandıracak.

Bu vesileyle de ünlü oyucu ekranlara geri dönecek. Bir süredir ekranlardan uzak duran Uğur, son olarak 'Zalim İstanbul' adlı dizide rol almıştı. Başarılı oyuncunun, bu hafta sezon finali yapacak olan dizinin yeni bölümünde izleyici karşısında olması bekleniyor.