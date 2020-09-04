Kırmızı Oda oyuncuları nedir? Kırmızı Oda konusu nedir? Soruları TV8 izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Kırmızı Oda, OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı, yakında TV8'de başlayacak Türk yapımı dram dizisidir. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayelerinden uyarlanmıştır.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya - Psikiyatri kliniği sahibi ve psikiyatrist

Tülin Özen - Doktor Piraye

Burak Sevinç - Doktor Deniz

Meriç Aral - Doktor Ayşe

Halit Özgür Sarı

Ecem Uzun - Stajyer Doktor

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan