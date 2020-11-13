Kırmızı Oda dizisi yayın hayatına oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral gibi başarılı isimleri buluşturan dizide yardımcı karakterler de bir o kadar dikkat çekiyor. Peki Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Kırmızı Oda mekanları nerede? Kırmızı Oda konusu ne? Detaylar haberimizde...
KIRMIZI ODA NEREDE ÇEKİLİYOR?
İstanbul’un farklı mekanlarında farklı yerlerinde dizinin çekimleri devam ediyor. Üsküdar, Ortaköy, Beykoz ve boğaz manzaralı birçok mekan Kırmızı Oda dizisinde kullanılmış. Ayrıca kiralama yöntemiyle Üsküdar sahilindeki birçok cafe ve mekan Kırmızı oda dizisinde kullanılmış. Ayrıca dizinin konseptine uygun olarak Çamlıca Tepesi ve Şile sahilleri de dizide zaman zaman çekimlerine sahne olan mekanlar olarak söylenebilir.
Kırmızı oda dizisinin klinik sahneleri ise İstanbul Beykoz'da yer alan eski kundura fabrikası platosunda gerçekleştiriliyor. Birçok çekim de burada yapılıyor. Özel dekorların ve dizilere uygun mekanların inşası plato dahilinde olduğu için diziler için çok elverişli mekanlar ortaya çıkmış. İstanbul’da çekilen dizilerin birçoğu Beykoz ilçesinde bulunan bu dizi ve film platosunda çekiliyor.
KIRMIZI ODA KONUSU
Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan dizide; Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!