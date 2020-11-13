Kırmızı Oda dizisi yayın hayatına oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral gibi başarılı isimleri buluşturan dizide yardımcı karakterler de bir o kadar dikkat çekiyor. Peki Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Kırmızı Oda mekanları nerede? Kırmızı Oda konusu ne? Detaylar haberimizde...

KIRMIZI ODA NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul’un farklı mekanlarında farklı yerlerinde dizinin çekimleri devam ediyor. Üsküdar, Ortaköy, Beykoz ve boğaz manzaralı birçok mekan Kırmızı Oda dizisinde kullanılmış. Ayrıca kiralama yöntemiyle Üsküdar sahilindeki birçok cafe ve mekan Kırmızı oda dizisinde kullanılmış. Ayrıca dizinin konseptine uygun olarak Çamlıca Tepesi ve Şile sahilleri de dizide zaman zaman çekimlerine sahne olan mekanlar olarak söylenebilir.

Kırmızı oda dizisinin klinik sahneleri ise İstanbul Beykoz'da yer alan eski kundura fabrikası platosunda gerçekleştiriliyor. Birçok çekim de burada yapılıyor. Özel dekorların ve dizilere uygun mekanların inşası plato dahilinde olduğu için diziler için çok elverişli mekanlar ortaya çıkmış. İstanbul’da çekilen dizilerin birçoğu Beykoz ilçesinde bulunan bu dizi ve film platosunda çekiliyor.

KIRMIZI ODA KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan dizide; Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.